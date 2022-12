Drie nieuwe politiehonden slagen voor examen

Ippon, Ghost en Storm. Zo heten de nieuwste interventiekrachten van Politie Oostende. Deze Mechelse herders slaagden voor hun examen en worden voortaan ingezet in de reguliere politiewerking.

Politie Oostende beschikt over een gespecialiseerde hondenbrigade met doorwinterde trainers en begeleiders. Ze staan verschillende diensten bij, onder meer tijdens de nachtelijke patrouilles in de uitgaansbuurt. De honden worden getraind op de site Klokhof, gevestigd in het industriepark van Zandvoorde. Dat politiehonden tot de verbeelding blijven spreken, was ook duidelijk op de Politiedag van afgelopen september. Toen woonden honderden geïnteresseerden de demonstraties van de dieren bij.

Sinds september ondergingen Ippon, Ghost en Storm een doorgedreven training. De honden, allemaal om en bij de twee jaar jong, zijn opgeleid tot patrouillehond en slaagden nu voor hun grote examen. “Ze mogen zich dan ook officieel operationeel lid van de politie noemen. De dieren blonken uit in onder meer gehoorzaamheid, moed en de bijtproef. Interessant om weten is dat de honden naast hun secure opleiding ook in optimale omstandigheden opgroeien thuis bij de vaste begeleiders”, geeft korpschef Philip Caestecker mee.

Hondenbrigade met acht honden

Met het pas afgestudeerde trio erbij telt Politie Oostende nu een hondenbrigade van in totaal acht Mechelse herders. Daarvan worden zes dieren ingezet als patrouillehond, waaronder dus het pas afgestudeerde trio. Eén Mechelaar is een zogenaamde ‘dual purpose’ en kan zowel speuren naar drugs als patrouilleren, en nog een hond is gespecialiseerd in zoeken naar drugs en geld. Onder de vleugels van de West-Vlaamse Politieschool, kortweg WPS, worden eveneens de honden van andere politiezones in Oostende opgeleid. Ook de zones Middelkerke, Ieper en Blankenberge-Zuienkerke zagen hun trouwe viervoeter slagen voor het examen en hebben er operationele krachten bij.