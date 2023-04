Drie nieuwe buurtinformatienetwerken gaan van start in Knokke

Het gemeentebestuur, de lokale politie en geëngageerde inwoners slaan de handen in elkaar en richten drie nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN) op.

Het gaat om netwerken in de zones Duinenwater-Park 58-Krommedijk, Laguna-Heulebrug-Ramskapelle en Oud-Knokke-Oosthoek. Knokke-Heist heeft, naast enkele netwerken voor zelfstandigen, in 2020 ook al ervaring opgedaan met een BIN in Westkapelle. In het BIN staat, met het oog op de realisatie van een veilige buurt, een goede informatie-uitwisseling tussen het politieteam en de inwoners centraal.

Belangrijke schakel

“Samenwerken met de burger is belangrijk”, steekt korpschef Steve Desmet van wal. “We zijn afhankelijk van de informatie van de inwoners om professioneel politiewerk te kunnen afleveren. De inwoner is een belangrijke schakel in die informatiedeling. Een warme samenwerking zorgt voor een goede veiligheid: daar staat het BIN àf buurtinformatienetwerk voor.”

Preventieve boodschappen

Het buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen de lokale politie en haar inwoners. In het netwerk wisselen het politieteam en de leden wederzijds informatie uit. De inwoners engageren zich om verdachte situaties te melden, en de lokale politie informeert hen via telefonische oproepen over inbraken, diefstallen, vermiste personen en verdachte handelingen. Er worden via mail ook preventieve boodschappen verspreid. De werking van het BIN is volledig gratis voor de leden.

Het politieteam maakt gebruik van BE-Alert om de leden te bereiken. Ook het gemeentebestuur maakt gebruik van het alarmeringssysteem om de inwoners in een noodsituatie te verwittigen.

Lid worden

“Graag doe ik een warme oproep aan de burgers om lid te worden van dit netwerk”, motiveert burgemeester Piet De Groote. “Soms heerst er een klimaat onder de mensen dat ze zich niet veilig voelen. Bijvoorbeeld omdat ze al enkele dagen een wagen in het straatbeeld zien die ze niet kennen. Als ze de politie meteen contacteren over verdachte situaties, personen of wagens dan kan er kort op de bal worden gespeeld. Via een oproep of sms kan de politie ook alle leden alarmeren.”

(DM/MM)