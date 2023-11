Drie mooie Reveil concerten in Menen

In Groot-Menen zorgden streekmuzikanten Ben Hamers (67) en Bo Decramer (63) tijdens ‘Reveil’ op 1 november voor enkele mooie ingetogen concerten.

Deze troostconcerten waren gratis en vonden telkens plaats in het bezinningshuisje op het kerkhof van Lauwe, Menen en Rekkem. Het was trouwens de eerste maal dat dit concert plaatsvond op de begraafplaats van Rekkem. Bo en Ben brachten drie ingetogen akoestisch concerten voor alle mensen met gelijk welke verdraagzame godsdienst of ideologie. Tussen de nummers door brachten onze lokale dichteressen, Tine Moniek en Olivia Van Buggenhout enkele passende korte tekstjes en gedichten over afscheid en gemis, maar ook over warme herinneringen en hoop.