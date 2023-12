Drie Meense zussen koken voor minderbedeelden tijdens feestdagen: “Niemand zou in armoede mogen leven”

Drie meiden uit Menen zullen hun kerstvakantie niet op de skilatten, maar achter de kookpotten doorbrengen. Ze koken maaltijden om die dan, samen met stukken speelgoed voor de allerkleinsten, uit te delen. Hun actie kende vorig jaar al een klein succes. Toen konden ze 70 mensen gelukkig maken. “We werden geconfronteerd met de harde realiteit van armoede en eenzaamheid!”

Louise (16), Lotte (14) en Leonie (13) zijn met hun actie niet aan hun proefstuk toe. “Het waren onze papa en plusmama die enkele jaren geleden met het idee naar voren kwamen”, lachen de drie dames. “Ze hadden voor de feestdagen gekookt, maar ze hadden veel te veel klaargemaakt. Het zou een zonde zijn dat allemaal weg te gooien en ze plaatsten een bericht op Facebook. Wie honger had, mocht het allemaal komen halen. In geen tijd stond er iemand aan de deur en het verhaal van die meneer was echt triest. Hij had amper geld om eten te kopen en wat hij had gekocht, gaf hij aan zijn kindje. We kregen tranen in de ogen, niemand zou eigenlijk in armoede moeten leven.”

Heel eenzaam

De drie meiden bleven niet bij de pakken zitten en herhaalden hun actie jaar na jaar. “Vorig jaar deelden we zo 70 maaltijden uit aan mensen uit de grote regio. Het vreemde was dat het niet allemaal mensen waren die in armoede leefden. Sommige mensen waren ook gewoon eenzaam. Zo was er een oudere dame die al in geen weken iemand had gezien. We hebben haar een knuffel gegeven en ze begon te wenen, waarop ook wij begonnen te wenen. Ook kwamen we bij enkele mensen waar er nog kleine kinderen waren. Ze hadden enkel een boterham om te eten omdat er geen geld was voor iets anders. Dat is toch allemaal heel erg triest, vooral tijdens de feestperiode.”

Niet zelf vragen

Het verzamelen van de adressen was een werk van lange adem, waarbij vooral werd ingezet op sociale controle. “Onze papa had een bericht op Facebook gezet of mensen konden laten weten wie een maaltijd op oudejaarsavond kon gebruiken. Zo kregen we plots berichten van buren, mensen die een winkel hadden of gewoon vrienden die het adres van een kennis doorstuurden. Wie in de problemen zit, loopt er niet graag mee te koop dus zelf gingen die mensen ons niet om een maaltijd vragen.”

“We willen ronddelen in Menen, Wervik, Ledegem, Moorslede en zelfs Komen-Waasten. Wie wil komen helpen, is altijd welkom”

Ook dit jaar willen de drie zussen, op oudejaarsavond, een glimlach op het gezicht van de mensen toveren. Ze gaan hiervoor zelfs hun actie uitbreiden. “Er is nog zoveel miserie op de wereld, dus willen we ons ook graag extra inzetten. Wie dus mensen kent van wie ze denken dat ze een warme maaltijd kunnen gebruiken, stuur ons hun gegevens. Alles blijft anoniem. We willen ronddelen in Menen, Wervik, Ledegem, Moorslede en zelfs Komen-Waasten. Wie ons een handje wil helpen, is ook altijd welkom. Zowel mensen die willen helpen koken als mensen die ons ingrediënten willen bezorgen, mogen steeds aankloppen. Wie nog speelgoed heeft liggen dat een tweede leven verdient, kan dat ook bij ons kwijt. Wij gaan het dan uitdelen aan de kinderen die we ontmoeten.”

Stoere motorrijders

De oproep van de drie dames viel dit jaar alvast niet in dovemansoren. In geen tijd kregen ze van over de gehele provincie al mailtjes en telefoontjes. “Gezelschapsspelletjes, knuffels en zelfs pakken spaghetti? Het vindt beetje per beetje zijn weg naar hier”, sluit het trio af. “Er is ook een motorclub die ons heeft gecontacteerd. Ze willen op oudejaarsavond mee helpen rondrijden om alles naar de mensen te brengen. Dat zal het allemaal extra leuk maken voor de mensen. Geef toe, wanneer stoere motorrijders aan de deur kloppen om je dan cadeautjes te geven? Geniaal toch? We hebben ook veel berichten gekregen van mensen die mee willen helpen koken. Ook dat vinden we erg tof want we maken alles vers klaar en dus moet het allemaal op de dag zelf gebeuren. Helpende handen zijn dan ook altijd meer dan welkom.”