Drie lekken in de waterleiding in Ieper zetten 30 gezinnen zonder kraanwater

In Ieper zitten momenteel een 30 gezinnen zonder kraanwater door drie lekken in de leiding. Twee daarvan situeren zich in de Brugseweg, terwijl één lek in de Lindedreef te vinden is. Tegen 20 uur zou het probleem moeten zijn opgelost.

“Aan de oorzaak van het probleem ligt wellicht een te hoge druk op de leiding”, aldus een woordvoerder van de watermaatschappij de Watergroep. “Er liggen in de stad enkele grootverbruikers stil, waardoor minder water wordt afgenomen. We hebben de druk iets verminderd en stellen alles in het werk om het euvel snel op te lossen. We verwachten dat dat tegen 20 uur het geval zal zijn.”

Het probleem in de Brugseweg situeert zich ter hoogte van huisnummers 120 tot 156, terwijl dat in de Lindedreef aan huisnummers 42 tot en met 76 is. In totaal zit momenteel een 30-tal adressen zonder water.

Troebel water

De Watergroep raadt tijdens de waterstoring aan alle kranen dicht te houden en de wasmachine en afwasmachine niet te laten draaien. “De bewoners van wie we het gsm-nummer of e-mailadres kennen krijgen een bericht van ons. Mocht het voorval niet voor 20 uur voorbij zijn, sturen we opnieuw een mail of een sms”, zegt de woordvoerder. Mocht er na de storing geel of lichtbruin water uit de kraan komen, dan wordt dat na even opnieuw helder. Het troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid, het is geen probleem als je er even van drinkt. (CM)