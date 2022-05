Drie jeugdploegen van Rembert Torhout Heren kronen zich tot Belgisch volleybalkampioen

Liefst drie jeugdploegen van volleybalclub Rembert Torhout Heren zijn kampioen van België geworden, wat een unieke prestatie is. Koen Pirlet, pas aan zijn eerste jaar als voorzitter toe, noemt de drie nationale titels het knappe resultaat van de doorgedreven jeugdwerking van de club, ook tijdens de coronalockdown.

“Waar verschillende andere volleybalverenigingen alles ‘on hold’ dienden te zetten, schakelde ons gemotiveerde trainersteam onder de leiding van de ervaren Peter Debruyne over naar online trainingen om de spelers fysiek en mentaal sterk te houden”, aldus Koen. “Dankzij de goede samenwerking met het stadsbestuur konden we bovendien op het sportstadion Benny Vansteelant van een heuse beachvolleyzone gebruikmaken. Zo werden er vanaf eind februari 2021 buitentrainingen mogelijk, de kers op de taart voor onze jonge spelers.”

U13, U15 en U17 halen de nationale titel binnen

De U15 werd zaterdag Belgisch kampioen in Flobecq na een quasi perfect seizoen. De U13 en de U17 deden dat kunstje op zondag over in respectievelijk Flobecq en Lessines. In de Vlaamse eindronde had de U17 nog nipt de duimen moeten leggen voor Knack Roeselare, maar nu namen de Torhoutenaren sportieve revanche en gingen verdiend met de winst lopen na een spannende wedstrijd (28-26 en 25-22).

De U15 van Rembert Torhout Heren mag juichen: het team is Belgisch volleybalkampioen! © Johan Sabbe

“We hopen dat de drie titels, plus de winst van onze eerste ploeg in tweede nationale, nieuwe spelers zullen overtuigen om zich bij ons aan te sluiten”, zegt Koen. “Want door het grote aanbod aan sportactiviteiten merken we dat de instroom van jonge volleyballertjes kleiner wordt. Nochtans is volleybal een fantastische sport. Nu het zaalseizoen afgesloten is, schakelen we over naar het zand bij onze nieuwe club Rembert Beach. Ook hier hebben we de ambitie om uit te groeien tot een vaste waarde in het beachvolleybal.”

Spelers en trainers zorgen voor unieke prestatie

De U13 bestaat uit trainer-coach Lore Werbrouck, assistent-coach Liesbet Werbrouck en de spelers Rune Verhaeghe, Stan Goddyn, Lars Vandenbussche, Joppe Rauwoens, Tieme Verbeke, Guillaume De Jaegher, Rune Dekeyser, Siebe Rabaut, Noah Soete en Louis De Saedeleer.

De U15 van trainer-coach Peter Debruyne en zijn assistenten Dennis Deblaere en Rebekka Celis telt als spelers Jitse Verbeke, Lowie Pirlet, Tibe Bolliou, Cedric Boi, Reinout Haelewyn, Ben Tavernier, Bram Wyffels, Joppe Rauwoens, Arnaud De Saedeleer, Jorre Vandenberghe en Jona Rabaut.

De U17 van trainer-coach Peter Debruyne en assistent Dennis Deblaere bestaat uit Robbe Van Parijs, Ferre Roelens, Ernest De Gres, Charles Debruyne, Michiel Deblaere, Victor Deblaere, Tiemen Decleir, Wouter Dubois, Thibault Hamerlinck, Florian Haelewyn en Wout Kerckaert.