Drie jaar na pakkend aanzoek huwt Kobe met zijn Tania op tweetjesdag: “In al die jaren samen hadden we nog nooit woorden”

“Van voor naar achter en van achter naar voor… voor mij blijft Tania dezelfde vrouw.” Zo vergeleek muzikant en zanger Kobe Sercu (52) zijn aanstaande met de palindroomdatum 22-02-2022 waarop ze huwden in het gemeentehuis van Houthulst.

“Met die beschrijving van mijn vrouw bedoel ik vooral dat ze geen verborgen kantjes heeft”, zo verduidelijkt Kobe Sercu, die Tania Depoorter (52) drie jaar geleden ten huwelijk vroeg op het podium tijdens een optreden met zijn broers in Izegem. Een van die broers is acteur Mathias Sercu. Het huwelijksaanzoek zat verpakt in een muzikale ode aan Houthulst, waar Tania woont.

“We hebben al meer dan twaalf jaar een relatie maar sinds dit jaar ben ik officieel bij haar ingetrokken”, aldus Kobe. “Trouwen was de volgende stap. Onze verloving heeft uiteindelijk lang geduurd.”

Lachen en zeveren

Voor beiden is het hun tweede huwelijk. “Die tweetjesdatum is mooi meegenomen, maar eigenlijk beslisten we pas twee weken geleden dat we ervoor zouden gaan. Trouwen biedt vooral praktische voordelen. Het gevoel en de romantiek blijven voor ons hetzelfde.”

“We zijn twee zielen in één zak”, zo omschrijft Tania het. “In al die jaren samen hadden we nooit woorden. We lachen alle dagen, en we zeveren graag.”

Tijdens het ringelen noemden de twee mekaar nochtans “engeltje” en “duiveltje”. “Dat zijn koosnaampjes. Ik ben het duiveltje, omdat ik wel eens een staartje heb”, zegt Kobe met een knipoog. (TP)