Drie jaar na de start van de oorlog hoopt Anastasiia vurig op vrede: “België is mijn tweede thuis, maar onze toekomst ligt in Oekraïne”

23 februari 2022 reden de eerste Russische tanks Oekraïne binnen. Drie jaar later woedt de oorlog er nog steeds in alle hevigheid, al zorgen de eerste voorzichtige vredesgesprekken voor een sprankeltje hoop. Ook Anastasiia Klymova (32) houdt de situatie in haar thuisland met argusogen in de gaten. “Onze toekomst ligt in ons geboorteland”, zegt ze. “Maar we keren niet terug voor het er weer helemaal veilig is.”

We schrijven 10 april 2022. Anastasiia Klymova besluit om, samen met haar zoon Artem (15) en haar ouders Ihor (61) en Tetiana Halushko (61) haar thuisstad Cherson te verlaten. Die wordt dan al bijna twee maanden quasi continu onder vuur genomen, langer blijven is geen optie.

Anastasia’s echtgenoot Aleksandr en haar broer Oleksandr blijven in Oekraïne, wan als jonge mannen moeten ze beschikbaar blijven voor het Oekraïense leger. Oma, dochter en kleinzoon reizen eerst naar Polen, waar ze opa Ihor opwachten na zijn vier maanden op een vrachtschip. Van daaruit gaat het naar Brussel. “We hebben alles achtergelaten”, aldus Anastasiia. “We hadden enkel een kleine rugzak met wat kleren bij ons. Wij, oorlogsvluchtelingen? Dat hadden we nooit durven denken.”

De familie vindt onderdak in Kortemark, diep in West-Vlaanderen. Daar had Frederik Jaques (45) zich opgegeven om Oekraïners op te vangen. Anastasiia vindt er met haar ouders en zoon een warme thuis. Drie jaar later woont ze met Artem in Roeselare, haar ouders zijn terug naar Cherson getrokken.

“Niet te geloven dat we hier al drie jaar zijn”, blaast ze. “De tijd vliegt en tegelijk lijkt het net alsof het gisteren was dat we halsoverkop zijn vertrokken.”

Brussel

Sinds 1 februari zijn Anastasiia en Artem naar een stekje in het centrum van Roeselare verhuisd. “Mijn zoon gaat nog steeds naar het MMI in Kortemark, maar het uiteindelijke doel is om naar Brussel te verhuizen. Daar woont mijn zus Ivanna en kan Artem ook naar een Oekraïense school. Al beschouwen we die plannen ook als een tussenstap.”

“Onze zoon heeft zijn papa al drie jaar niet meer in levende lijve gezien. Door de oorlog. Dat knaagt enorm”

Het uiteindelijke doel is om naar Oekraïne terug te keren. “België is uitgegroeid tot mijn tweede thuis, maar mijn hart ligt nog steeds in mijn geboorteland. Al moet ik toegeven dat België daar ook een plekje in heeft. Jullie hebben ons zoveel kansen gegeven, ons opgevangen toen het zeer slecht ging. Daarom zal ik Frederik en zijn familie altijd dankbaar blijven.”

Slapeloze nachten

Toen Anastasiia in België aankwam, had ze er geen rekening mee gehouden dat de oorlog zó lang zou aanslepen. “Aanvankelijk dachten we dat het slechts enkele weken, hooguit een paar maanden, zou duren. Maar dat het dríe jaar zou duren… Al is er één betere zijde aan dit verhaal: we hebben hier zoveel prachtige mensen leren kennen.”

Een beeld uit februari 2023: Anastasiia Klymova (rechtsboven) met haar papa Ihor Halushko, mama Tetiana en zoon Artem bij hun Kortemarks gastgezin, Frederik Jaques en Lieselot Ver Eecke en hun kinderen Romi en Bastian. © JOKE COUVREUR

Anastasiia heeft een tijdlang als psychosociaal begeleider bij CAW in Roeselare gewerkt, maar zag haar contract niet verlengd. “Nu ben ik op zoek naar een andere job en studeer intussen intensief Nederlands en Frans. Al kijk ik vooral uit naar het moment dat ik opnieuw Oekraïense grond onder mijn voeten voel. Sinds ons vertrek zijn we niet meer teruggekeerd. Onze zoon heeft zijn papa dus al drie jaar niet meer in levende lijve gezien. En ik mijn echtgenoot niet. Dat knaagt enorm. Hij moet zijn papa al veel te lang missen. Aleksandr werkt als IT’er bij het Oekraïense leger en vervult dus een vitale functie. We zijn trots op wat hij doet.”

“Onze toekomst ligt daar, in Cherson. In een vrij Oekraïne. En nergens anders. Maar België zal nooit veraf zijn”

Anastasia’s ouders zijn wél teruggekeerd. “Rond dezelfde periode dat ik naar Roeselare ben verhuisd. Ze hadden gewoon te veel last van heimwee, ze voelden dat ze daar moesten zijn. Daar heb ik alle begrip voor, maar Artem en ik gaan pas terug als de situatie weer volledig veilig is. Ik hoor mijn mama en papa elke dag. We sturen berichtjes, (video)bellen vaak… Maar erg gerust ben ik niet. Cherson is deels door de Russen bezet, het andere gedeelte ligt in de frontlinie. Ik heb al een pak slapeloze nachten gehad.”

Oekraïne mee aan tafel

De eerste vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland zorgen bij Anastasiia voor een dubbel gevoel. “Aan de ene kant is het positief dat er een vredesplan op tafel komt, maar waarom mag Oekraïne niet aanschuiven? Wij zijn het slachtoffer van deze oorlog, de gevechten vinden op ons grondgebied plaats… Dat klopt toch gewoon niet?”

“Ik kan enkel hopen dat mijn thuisland – en de Europese Unie – zo snel mogelijk bij de onderhandelingen betrokken worden. Want we hebben dringend vrede nodig. Duurzame vrede, geen tijdelijk bestand. Ik hoop dat het gezond verstand overwint. Trump die Zelensky een dictator noemt, daar kan je toch niet bij? Hij draait de rollen gewoon om.”

Alleen in veilige omstandigheden wil Anastasiia terug naar Oekraïne. “Liever vandaag dan morgen, maar het moet er oké zijn. Voor mijn zoon, in eerste instantie. Onze toekomst ligt daar, in Cherson. In een vrij Oekraïne. En nergens anders. Maar België zal nooit veraf zijn.”