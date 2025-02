Drie interessante sprekers tijdens 19de Ontbijtverhalen:“Met Gilbert uit Alles Kan Beter”

Op zondagmorgen 16 maart organiseert RAAK Pittem in de zaal Broeders Maristen voor de 19e maal de bekende Ontbijtverhalen. De werkgroep wist weer drie gevarieerde sprekers te strikken, die tijdens het uitgebreide ontbijt hun verhaal zullen doen.

“Onze formule is inmiddels afdoende gekend”, vertelt Jean-Marie Vancompernol. “We starten met een uitgebreid ontbijt, waarna we de eerste twee sprekers hun verhaal laten doen. Rond 11 uur wordt het aperitief geserveerd en de derde spreker sluit dan de morgen af. We zochten het dit maal ook culinair, want één van de sprekers is Geert Van Hecke, gewezen driesterrenchef van De Karmeliet en samen met zijn zoon Louis de huidige zaakvoerders van Zet’joe. Geert zal als boegbeeld van de Belgische gastronomie praten over het leven, lekker eten, koken met goesting en met de beste ingrediënten, en over nog veel meer.”

Kèrekewere

“Als tweede komen Pittemnaar Dries Lust en zijn Thaise vrouw Nid aan het woord”, gaat Dominique Coopman verder. “Dries kennen we als onze ‘huisdrukker’ en vrijwilliger bij 11.11.11. Nid woont sinds 2014 in Pittem en is verpleegkundige. Het koppel trouwde in 2024 in Thailand volgens de boeddhistische traditie. Dries zal vertellen over de rust van het leven in Thailand, terwijl Nid zal getuigen over haar leven in België. Ten slotte hebben we Gilbert Nyatanyi. Hij kwam in 1980 als achtjarige vanuit Rwanda naar België en groeide op bij Albert en Irène Debever in Egem. Hij liep school in Pittem en studeerde rechten. Na heel wat jaren in België gewerkt te hebben, vertrok hij weer naar zijn geboorteland Rwanda, maar is recent weer teruggekeerd naar ons land. Hij werd in Vlaanderen onsterfelijk door zijn rol in de ‘Alles Kan Beter’ tv-sketch ‘Rute 98’ en de alom gekende kreet ‘Kèrekewere!’.”