Drie generaties vieren 28ste verjaardag jeugdhuis

Het Ledegemse jeugdhuis Den Traveir vierde onlangs zijn 28ste verjaardag. Onder andere de familie Cloet genoot van de festiviteiten. Al drie generaties lang zet men zich in voor het jeugdhuis. “Het is goed dat onze jongeren dicht bij huis samen met hun vrienden kunnen samenkomen en uitgaan.”

In 1995 stond Geert Cloet mee aan de wieg van jeugdhuis Den Traveir. Hij zou twintig jaar lang de taak van voorzitter van de raad van beheer vervullen. In 2015 gaf hij de fakkel door aan Brecht Bruneel. Ondertussen was Geerts dochter Sofie al jarenlang betrokken bij het jeugdhuis. “Al vrij snel geraakte ik ook betrokken bij het jeugdhuis. Net zoals andere jeugdhuizen kent het Ledegemse jeugdhuis een geschiedenis met ups en downs, maar het is belangrijk dat de jeugd een plaats in eigen gemeente heeft waar men kan samenkomen of eens kan uitgaan. Ik ben blij om te zien dat het momenteel erg goed gaat met Den Traveir. Er zijn veel activiteiten, er is een goed bestuur en er wordt veel plezier gemaakt”, aldus Sofie. Zij helpt ook nog mee wanneer er een activiteit of evenement is. Maar inmiddels zijn het haar zonen, Witse en Iebe, die zich er al helemaal thuisvoelen. Nichtje Imke Decoene maakt deel uit van het jongerenbestuur.

Opvolging verzekerd

Ook Annick Borra en haar man Bert Selschotter zijn er van in het begin al bij en zitten nog steeds in de raad van beheer. Hun dochter Lore zit nu ook in het jongerenbestuur. “De opvolging is dus verzekerd. We kijken nu allemaal uit naar het batjesfestival dat we met Den Traveir op zaterdag 10 juni organiseren.” (BF)