Drie generaties, één toptraditie

Het team van SartoTV staat eind december traditioneel weer klaar om de nieuwjaarsbrieven van heel wat kindjes in te blikken. Ook aanwezig: de familie Verlinden. Pappie Danny, vader Andries en (klein)dochter Lio tekenen met drie generaties present. “Lio is een echt Sarto-kindje.”

Danny Verlinden (62) was de eerste die bij SartoTV terechtkwam. “Het was Piet Vyncke uit Dentergem die me vroeg of ik interesse had om de nieuwjaarsbrieven te presenteren. Ik weet niet meer precies in welk jaar dat was, maar het moet rond 2000 geweest zijn. We kenden elkaar vanop school, en vonden elkaar later terug bij Radio Tequila in Deinze. Zijn vraag bleek met voorbedachten rade, want hij is dan vrij vlug uit Sarto gestapt. Jammer, ik heb hem sindsdien nooit meer teruggezien. Ik werkte toen in de gemeenteschool De WegWijzer, in Wakken. Nog altijd, elk jaar opnieuw, stuurt die een delegatie kleuters en leerlingen naar de opname van de nieuwjaarsbrieven. Dat vind ik wel chic, want ik ben daar intussen al vijftien jaar weg”.

Microbe

Ook Danny’s eigen kinderen kwamen trouw elk jaar hun nieuwjaarsbrief voor de camera voorlezen.

“Ik was fier dat ze dat durfden. Andries was die eerste keer ongeveer tien jaar, Liesbet twee jaar jonger en Lander drie jaar jonger. Voor een kind is dat toch een vreemde omgeving om een nieuwjaarsbrief te lezen, of toch wel anders dan voor oma of mémé in de zetel. Ik was voor hen het enige vertrouwde gezicht. En de twee zonen hebben blijkbaar de microbe te pakken: Andries is actief lid bij SartoTV en Lander heeft er zijn beroep van gemaakt.”

Andries (31) houdt enkel vage herinneringen over aan die opnames. “Al zijn er natuurlijk beelden en foto’s, en de decors blijven op een bepaalde manier wel hangen. In 2009 werd ik een vast lid van de opnameploeg en kwamen de nieuwjaarsbrieven dus weer in mijn agenda te staan, maar dan aan de andere kant van de camera. Later heb ik de opname geregisseerd en in 2015 nam ik de presentatie over van mijn vader.”

Op je buik

Jarenlang deed Danny de presentatie in zijn eentje. “We brachten wat vernieuwing, zowel in de decors als in die presentatie. Het mocht allemaal wat speelser. Ik ging bijvoorbeeld al eens op mijn buik liggen om de kinderen te interviewen. Maar toen een paar jaar later het decor nog eens werd vernieuwd, en ik niet meer zo mobiel was om de kinderen in allerlei houdingen te interviewen, heb ik voorgesteld om de presentatie in duo te doen met toen de eerste vrouwelijke medewerker in dat mannenbastion van SartoTV, Lien Depauw. Intussen heeft Andries dat dus overgenomen en doet hij de presentatie nog altijd met Lien, die ook zijn vriendin is. Mijn taak voor de nieuwjaarsbrieven is nu de beeldregie.”

Trots

Vorig jaar vervoegde een derde generatie Verlindens de opnames van de nieuwjaarsbrieven, toen (klein)dochter Lio (3) voor het eerst voor de camera stond. “Lio was toen pas 2,5 jaar. Ze was nog een beetje bang en zenuwachtig door die vreemde camera’s, maar de jaren ervaring zorgden ervoor dat we daarmee op een goeie manier konden omgaan”, vertelt Andries. “Ik ben alvast heel trots en hopelijk kijkt ze daar later met evenveel plezier op terug.”

“Natuurlijk ben ook ik daar heel fier op”, geeft grootvader Danny mee. “Ze is nu een jaartje ouder en dat zal al helemaal wat anders zijn. Het is ongelofelijk hoe peuters en kleuters op een jaar tijd leren en veranderen. Het lijken wel sponsen. En wie weet, zet de traditie zich verder, komt ze ook bij SartoTV, en presenteert ze ooit de nieuwjaarsbrieven. Ze is uiteindelijk toch een Sarto-kindje.”

Praktisch

De opnames van de nieuwjaarsbrieven vinden plaats op woensdag 27 december, van 17 tot 18.30 uur, in de Ensorzaal van wzc Samen, in de Krommewalstraat in Tielt.

Alle kinderen vanaf twee jaar zijn er welkom om hun nieuwjaarsbrief voor te lezen, muziek te spelen, te zingen of een gedichtje voor te dragen. Op nieuwjaarsdag is de opname non-stop te bekijken in het Sint-Andriesziekenhuis en wzc Samen. Alle kinderen die deelnemen krijgen een kopie van de opname. (LDW)

Meer info: sarto-tv.be