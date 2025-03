Drie evenementen op dezelfde dag zorgen voor verbinding in Krottegem

De Krottegemse verenigingen bundelen de krachten en organiseren op zaterdag 22 maart drie evenementen binnen één groter concept. “We willen voor verbinding zorgen in Krottegem”

Begin februari organiseerden de verenigingen Spring Erin, de Krottegemse Ransels, vzw Inval en Club Roeselare voor het eerst een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Die samenwerking smaakte naar meer. “Op zaterdag 22 maart bundelen we opnieuw de krachten voor de Krottegemse Lentedrink. Door samen te werken kunnen we veel meer organiseren. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: voor verbinding zorgen in Krottegem”, aldus Frederik Turpyn van horecazaak Barlaban. Rond die Lentedrink op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt valt er dit jaar echter veel meer te beleven. “’s Middags buigt de jury zich over de deelnemende soepen aan de jaarlijkse soepwedstrijd. Tijdens de lentedrink zal men de winnende soep van vorig jaar kunnen proeven”, aldus Gino Van Eeckhoutte van Spring Erin.

Kroegentocht

De Lentedrink is tevens de aftrap van de gratis Krottegemse Kroegentocht. Om 18.30 uur trapt de coverband Tusn ’t Volk de kroegentocht af met een optreden op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. “In totaal zijn er tien locaties waar er die avond een optreden is.” Onder andere in Barlaban, Breda Viva La Vie en in Fonduehuis La Paix kan men genieten van uiteenlopende muziek. The Art Factory neemt voor het eerst als locatie deel aan het evenement. De Kroegentocht wordt afgesloten om 22 uur met een optreden van een Fleetwood Mac Tributeband in de voormalige bib op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Alle details over de kroegentocht zijn te vinden via de website www.krottegembeweegt.be.

Soepwedstrijd

Wie wil deelnemen aan de soepwedstrijd kan op zaterdag 22 maart tussen 11 en 12 uur zijn of haar soep binnenbrengen in Jeun Ten Elsberge. Elke Roeselarenaar mag deelnemen. De winnaar krijgt een uitstap voor twee naar Amiens. De winnende soep van deze editie wordt in 2026 geserveerd tijdens de Lentedrink. (Bert Feys)