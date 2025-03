“Drie dagen vol magie en nostalgie”: 100-jarig bestaan Wiel in Wiel wordt groots dorpsfeest

De dorpskermis belooft een wervelende reis doorheen de tijd te worden met rinkelende carrousels, zwierige koersbroeken en het feestgedruis van weleer. Van donderdag 1 mei tot en met zaterdag 3 mei in de vroege uurtjes, wordt de Vichteplaats omgetoverd tot een levendig tafereel vol nostalgische charme. “Zaterdag is het dansen geblazen, jong en oud verenigd in één groot feest”, klinkt Tino Gabriel (53), 100 jaar feestcoördinator Wiel in Wiel.

Ecurie Bougie nodigt je op 1 mei uit voor een exclusieve Oldtimerrally van 85 km door de Vlaamse Ardennen. Start om 8 uur op de Vichteplaats, waar zeldzame klassiekers schitteren. De unieke en zeldzame oldtimers prijken op het binnenplein van Kasteel Verhaeghe en warmen de retrowielerkoers op. De oudste wagens worden tentoongesteld aan het kasteel zelf.

Apertitiefconcert

Een andere optie is je laten verwonderen door de Vlaamse kermis met retro-attracties: de zweefmolen draait haar rondjes als een frivool danseresje, terwijl lachspiegels groteske gedaantes toveren op gretige gezichten. De dorpskiosk, die al menig klank door de tijd heen heeft gedragen, verwelkomt op donderdag de Vichtse fanfare voor een aperitiefconcert vol weemoed en warmte. Wie honger krijgt van al dat vertier, kan aanschuiven voor een feestmaal zoals het hoort: een varken aan ‘t spit, sappig en geurend naar gezelligheid, zolang de voorraad strekt. Ontdek in de vooravond de magische wereld van Poppentheater Roodsnor of voor wie het dorpsplein verlaat met een zoete trek: de wafelenbak belooft knapperige lekkernijen die met elke hap herinneringen oproepen aan grootmoeders keuken. Spoel het geheel door met een drankje in een collector’s glas uit de jaren twintig -een klein stukje verleden om mee naar huis te nemen.

Nacht van de Koers

Wat een koersliefhebber zegt met woorden, zeggen coureurs met hun benen. In de Carrousel barst de zevende editie van de Nacht van de Koers los. De organisatie is in handen van Megavelo die tijdens dit eeuwfeest ook al 25 kaarsjes uitblaast. “Sur Place brengt een spektakel van wielerverhalen, muziek, humor en unieke videomontages”, licht bezieler Reinout Maes (43) het concept toe. De panelgasten zijn wel degelijk al bekend. Sporza journalist Sammy Neirynck doet de presentatie. Daarnaast liggen er drie panelgasten vast: Sep Vanmarcke, Patrick Lefevere en een mystery guest, die niet op voorhand bekend gemaakt wordt.

Grote namen uit de koerswereld als Philippe Gilbert, Jasper Stuyven en Roger De Vlaeminck schoven in het verleden al aan voor geanimeerde gesprekken, en ook in 2025 belooft de line-up een waar wielerfeest te worden. De opbrengst van de avond gaat, in samenwerking met vzw De Nachtlichtjes, integraal naar Kom op tegen Kanker.

T-Dansant

Alsof de tijd werkelijk stil heeft gestaan, herleeft de grandeur van de belle époque op de dansvloer van de spiegeltent. Dj Fré en live band Lesco brengen een muzikale reis door de decennia, waar voeten niet kunnen blijven stilstaan. Of je nu een fervente lindy-hopdanser bent of gewoon wil meedeinen op de betoverende sfeer, de T-Dansant belooft een avond van ongeëvenaarde ambiance. Van 20 uur tot in de vroege uurtjes is het dansen geblazen, jong en oud verenigd in één groot feest.

Drie dagen lang dompelt Vichte zich onder in de sfeer van een tijdperk waarin het leven swingt op het ritme van de Charleston en koersfietsen. De kers op de taart is de iconische spiegeltent Carrousel, een feesttent uit de jaren 1900 -helemaal volgens de oude traditie. De feeërieke uitstraling van warm eikenhout, facetgeslepen spiegels, een houten vloer en antieke bar laat niemand onberoerd. “Drie dagen magie en nostalgie verzekerd in één van de grootste en mooiste authentieke spiegeltenten ter de wereld”, zegt voorzitter Wiel in Wiel Philippe Degroote (55).

Tickets en inschrijvingen zijn nu beschikbaar, dus wacht niet te lang en verzeker je plaats in dit stukje levende geschiedenis! Alle info is te vinden op www.vichtespiegelt.be