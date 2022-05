Drie dagen feest rond het klimaat

Van 20 tot en met 22 mei organiseert Wevelgem het Klimaatfestival. Het wordt een weekend gevuld met feest, cultuur en informatie rond het klimaat. Een breed publiek bereiken door middel van heel diverse activiteiten en tegelijkertijd de klimaatboodschap doorgeven is de bedoeling. Weervrouw en klimaatexpert Jill Peeters is blikvanger op zaterdagavond 21 mei. Het festival is volledig gratis.

De gemeente pakt uit met drie festivaldagen. Dat de start op vrijdag 20 mei in de Deken Jonckheerestraat plaatsvindt is niet toevallig. Later dit jaar start de ontharding van die straat. Het festival begint er dan ook met een openluchtfuif. De avond wordt gevuld met lokale dj’s en om 21 uur speelt de Leuvense band Nona Problemo. De afterparty vanaf 1 uur is in jc Ten Goudberge.

Politiek debat

Op zaterdagavond komt weervrouw en klimaatexpert Jill Peeters langs in de Porseleinhallen met haar lezing “Over weer(baarheid)”. Daarna volgt een politiek debat met Jurgen Vanlerberghe (Vooruit), Jeremie Vaneeckhout (Groen), Bart Dochy (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA) en Francesco Vanderjeugd (Open VLD). Voor dit evenement dat start om 18.30 uur is vooraf inschrijven wel nodig.

Het Onderspit, de band van Jan Cappelle, zorgt voor de muziek. Zondag wordt dan de publieksdag. Tussen 8 en 18 uur vindt op verschillende locaties bij de Campussite Deken Jonckheerestraat een brede waaier aan activiteiten plaats waar op een luchtige manier diverse aspecten rond duurzaamheid worden behandeld. Een kleine greep uit het aanbod: kindertheater met BOER, comedy met Begijn Le Bleu die Fwiet Fwiet! brengt, je verneemt hoe je kan duurzaam beleggen, er zijn workshops voor jong en oud zoals hoe fermenteren in zijn werk gaat.

In jc Ten Goudberge worden doorlopend films getoond, met Trashbeatz zie je hoe je muziek maakt met afval of je kan je laten verrassen door klimaatdichter Xavier Roelens. Deze activiteiten vinden plaats in de Porseleinhallen, de Kleine Porsies, de Jeugdclub en het SPWe. De speelplaats vormt het kloppend hart met de brouwers van het Wevelgems Bierfestival, kinderanimatie en foodtrucks.

Het Klimaatfestival is ontstaan vanuit het burgemeestersconvenant dat een aantal criteria vastlegt om de klimaatdoelstellingen te behalen”, aldus schepen van Leefmilieu Stijn Tant.

Vrijwilligers gezocht

“Zwevegem was in 2019 gaststad voor het eerste Klimaatfestival. Wevelgem stelde zich daarna kandidaat en organiseert dit jaar het festival. We kunnen rekenen op het partnerschap van onder meer Leiedal, Velt, de Kringloopwinkel, Oxfam Wereldwinkel en Natuurpunt. Met dit programma toont Wevelgem de ambitie om op een laagdrempelige manier, met publiekstrekkers en concrete actiepunten, de hele regio warm te maken om samen te streven naar een duurzaam klimaat. Dat zal ook veel helpende handen vergen. De gemeente werkt onder meer samen met Refu Interim, maar is nog op zoek naar extra vrijwilligers.’