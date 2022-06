Drie Chilenen vrijgesproken voor vijf woninginbraken

De Brugse correctionele rechtbank heeft drie Chilenen bij verstek over de hele lijn vrijgesproken voor hun aandeel in vijf woninginbraken. Bij de feiten werden vooral laptops en juwelen buitgemaakt. Het openbaar ministerie had tot drie jaar effectieve gevangenisstraf geëist.

Het onderzoek ging midden 2019 van start naar aanleiding van een woninginbraak in Zedelgem. Dankzij camera’s met nummerplaatherkenning kwam een Audi A1 met Spaanse nummerplaat in het vizier van de speurders. Op die manier kon dezelfde bende gelinkt worden aan vier gelijkaardige inbraken uit dezelfde periode. De Chileense beklaagden sloegen volgens het openbaar ministerie in wisselende samenstellingen ook toe in Linkebeek, Eigenbrakel en Gent. Bij die feiten werden vooral laptops, uurwerken, gsm’s en juwelen buitgemaakt.

Francisca A.F. (39) werd op basis van mastonderzoek aan vier inbraken gelinkt. Bovendien liep ze in Europa drie veroordelingen op terwijl ze in haar thuisland ook al een uitgebreid strafregister heeft. In die omstandigheden vorderde procureur Lore Lust drie jaar effectieve gevangenisstraf. Ook Alex H.C. (34) en Giovanni S.E. (27) werden in Chili al veroordeeld voor diefstal. H.C. kwam in aanmerking voor twee woninginbraken en riskeerde daarvoor twee jaar effectieve celstraf. S.E. hing een jaar effectieve celstraf boven het hoofd voor zijn aandeel in een inbraak. Geen enkele beklaagde kwam opdagen voor zijn proces.

De rechter besliste uiteindelijk om de drie Chilenen voor alle feiten vrij te spreken. In het vonnis werd opgemerkt dat het telefonieonderzoek weliswaar aanwijzingen, maar geen bewijzen tegen hen opleverde.