Drie burgemeesters nemen eerste duik in nieuw Wielsbeeks zwembad

Zaterdag werd het nieuwe sportcentrum Hernieuwenburg van Wielsbeke feestelijk geopend. Dat omvat een grote sporthal, een nieuw binnenzwembad en burelen. Bij wijze van inwijding mochten de drie burgemeesters van de participerende gemeentes Wielsbeke, Dentergem en Oostrozebeke een eerste duik in het nieuwe bad nemen. Het buitenzwembad is definitief verleden tijd.

Anderhalf jaar geleden begonnen de werken aan het nieuwe sportcentrum Hernieuwenburg. Dat kwam er om verschillende redenen. “De sportclubs bloeien en hun jeugdwerking groeit alleen maar. Daarnaast was de sporthal, het binnen- en buitenzwembad volledig verouderd. De oude gebouwen dateren van 50 jaar geleden. De milieuvergunning liep maar tot 2023. De nood voor een nieuw sportcentrum was dus hoog”, schetst burgemeester van Wielsbeke Jan Stevens (CD&V).

De gemeente Wielsbeke kreeg subsidies van de Vlaamse overheid. Daarnaast participeerden de buurgemeentes Oostrozebeke en Dentergem in het nieuwe zwembad. Die gemeentes organiseren ook schoolzwemmen in Wielsbeke en hun inwoners kunnen genieten van een verminderd tarief.

Gouverneur Carl Decaluwé is daar tevreden over. “Een mooi staaltje van samenwerking. De keuze voor een BEN-gebouw of bijna-energieneutraal gebouw was een slimme zet. De vernieuwing was noodzakelijk voor een gemeente met een rijke sportieve geschiedenis.”

Familiemoment op zondag

Bij wijze van inwijding zagen Jan Stevens en zijn collega’s Luc Derudder van Oostrozebeke en Koenraad Degroote van Dentergem hun kans om als eerste een duik te nemen in het nieuwe binnenzwembad.

“Vanaf 12 september is dat op maandag-, dinsdag- en donderdagavond open voor wie baantjes wil trekken. Op zondag creëren we een familiemoment voor gezinnen met kinderen. Onze beweegbare bodem laat al die afwisseling toe”, vertelt Steven Lefebvre.

In de nieuwe grote sporthal zullen verschillende clubs hun onderkomen vinden met 2 minivoetbalvelden, 2 basketbalvelden, 4 volleybalvelden, 12 badmintonvelden en 2 tennisvelden. Daarnaast is er ook een klimmuur en interactieve Lü-speelwand. De sportclubs kunnen er vanaf maandag al terecht voor hun trainingen.

(NVR)