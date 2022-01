Drie bureaus stellen hun plannen met de site van De Samenkomst voor: “Erg verrast door de inbreng”

Dinsdagavond stelden drie architectenbureaus hun ontwerp voor de site van de Samenkomst voor. Een vijftigtal aanwezigen volgde hun uiteenzetting op de voet en penden hun opmerkingen neer. Op februari buigt de jury zich over de verschillende ontwerpen.

De gemeente heeft grote plannen met de site van De Samenkomst. De huidige zaal, de gebouwen van de academie en de leegstaande school zijn verouderd. Het is de bedoeling dat de site een serieuze facelift krijgt en de gebouwen plaats maken voor een nieuwe plek waar ontmoeting centraal staat.

“In het voorjaar van 2021 werd tijdens een participatietraject een behoeftestudie voor de site van de Samenkomst opgesteld. Daarin staan de verwachtingen opgelijst die wij gezamenlijk op papier gezet hebben en waarmee de architecten aan de slag zijn gegaan om hun voorstellen uit te werken”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Groene zone

Via de oproep WinVorm zocht de gemeente naar ontwerpers voor de site. Negenentwintig dossiers werden ingediend, daaruit werden er drie resterende architectenbureaus geselecteerd. Doordat er bij één van de bureaus corona uitbrak, werd het voorstellen van de verschillende projecten uitgesteld naar januari. De drie bureaus stelden dinsdagavond hun visie op de site van de Samenkomst voor.

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) schetste voor de voorstelling nog even wat de gemeente en de gebruikers van de site van de Samenkomst hopen dat er straks zal komen op de vernieuwde site. “We hopen dat er een groenzone komt in de nabijheid van een compact gebouw. We willen De Samenkomst graag opentrekken naar de omgeving. De plek moet uitnodigen om er naartoe te gaan”, aldus de burgemeester.

Uit navraag bij de verschillende gebruikers van de site blijkt dat er geen vraag is naar een groot speelveld, maar dat de bevolking wel graag enkele speelse groene elementen verwerkt ziet in het ontwerp. Ook een waterpartij of waterelementen behoren tot de mogelijkheden.

Grootste project

Een belangrijk element binnen het ontwerp is de nieuwe zaal. De huidige zaal wordt vaak gebruik door de plaatselijke verenigingen, maar is verouderd. Een nieuwe, moderne zaal moet aan de behoeften van het verenigingsleven voldoen.

“De nieuwe zaal moet geschikt zijn voor diverse activiteiten zoals etentjes, kaartingen, danslessen, lezingen, fuiven, vergaderingen en workshops. We mikken op een zaal van 350 à 400 m² groot”, aldus de burgemeester.

We hopen dat er een groenzone komt en een compact gebouw

De verenigingen en organisatoren hopen straks gebruik te kunnen maken van een keuken en voor bijvoorbeeld de cultuurverenigingen is het belangrijk dat er klank- en lichtinstallatie is voorzien. Ook de kunst- en muziekacademie moeten zich straks helemaal thuis kunnen voelen op de site. “Daarbij is het onder andere belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan een goede akoestiek”, aldus de burgemeester.

De vernieuwde site moet plaats bieden aan verschillende klassen voor instrumentlessen, notenleer en een theaterklas. Een ander belangrijk aspect binnen het project, het grootste in hoofdgemeente Ledegem tijdens deze legislatuur, is de mobiliteit.

De gemeente zou graag een mobipunt creëren langs de Rollegemstraat. “Daarnaast is het ook belangrijk dat er voldoende fietsenstallingen worden voorzien en er parkeerplaatsen zijn voor bijvoorbeeld de organisatoren, de leerkrachten en mindervaliden.”

Twee aparte gebouwen

Momenteel zijn er nog drie ontwerpen in de running om de toekomstig site te mogen uittekenen. AE Architecten, Czverek-Riby en Atelier Groene Ruimte stelden dinsdagavond als eerste hun ontwerp voor. Daarna waren Ampe Trybou en Forest aan de beurt. Een derde ontwerp werd voorgesteld door Dertien 12 en Seghers Landschapsarchitecten.

Niet enkel voor de aanwezige gebruikers van de site van De Samenkomst, maar ook voor de burgemeester en het schepencollege was het uitkijken naar de verschillende ontwerpen.

“We hadden op voorhand nog niets gezien. We waren wel verrast dat twee van de drie bureaus er voor kozen om twee aparte gebouwen in hun ontwerp op te nemen, al is dat bij nader inzien ook wel een logische keuze.”

Na iedere voorstelling van een ontwerp mochten de aanwezigen vragen stellen.

“We merkten dat er een heel dynamisch publiek aanwezig was. We zijn heel tevreden met de inbreng tijdens de vergadering.” Op 14 februari buigt de jury zich over de drie ontwerpen. Zij zullen ook rekening houden met de verschillende opmerkingen die de aanwezigen dinsdagavond neerpenden.