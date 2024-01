Drie brandweermannen uit Ruiselede quasi tegelijk met pensioen: “De mooiste job die er is”

Het gebeurt niet elke dag: drie brandweermannen uit Ruiselede die quasi tegelijk met pensioen gaan. Een beetje met spijt in het hart, maar de veeleisende fysieke proeven en de vele theoretisch lessen begonnen te zwaar te wegen. “We hebben altijd met veel overgave geholpen, want uiteindelijk is het de mooiste job dat er is”, zeggen ze in koor.

Marc Van Volsem (60) heeft de langste staat van dienst: 40 jaar. Dirk Lemey (60) heeft er 34 jaar opzitten en Patrick Vreecke (59) hielp 27 jaar mensen uit de nood. Allemaal vrijwilligers, want Marc is beroepschauffeur, Dirk loodgieter en Patrick leraar. Allemaal kozen ze voor de brandweer, omdat ofwel hun vader of een kennis al brandweerman was. Is het geen gevaarlijke job? “Het werk is niet zonder risico’s”, geeft Marc toe. “Maar er wordt wel van je verwacht, dat je de risico’s goed kan inschatten. De tijd dat je blindelings in het vuur springt, is echt wel voorbij. De eigen veiligheid primeert.”

Wat is het moeilijkste moment bij zo’n interventie?

Patrick: “Dat is het eerste moment dat je bij een brand aankomt en je de situatie in één oogwenk moet inschatten: zitten er nog personen binnen, is het een uitslaande brand, zijn er belendende gebouwen in gevaar, vanwaar blaast de wind, wat is de beste positie? Gelukkig kunnen we altijd rekenen op een commandant en een officier, die de eerste beslissingen nemen.”

Zijn er drama’s die je nooit vergeet?

Marc: “Onze ploeg heeft ooit een heel klein kindje uit een dakappartement in de Aalterstraat kunnen redden. We hoorden het van ver huilen. We zijn toen op handen en knieën onder de rook moeten kruipen, om erbij te raken. In het begin van de jaren ’90 moest ik uitrukken voor een woningbrand, veroorzaakt door een elektrisch deken. In de bovenste kamer, zakte ik plots door de houten vloer. Gelukkig kon een maat me nog vastgrijpen, of ik had het misschien niet kunnen voortvertellen. Ik heb ook enkele zware hoevebranden meegemaakt en Huis Maria werd tot drie keer toe door brand getroffen. Dat waren immense toestanden, waarbij verschillende korpsen moesten ingrijpen.”

Patrick: ”Ernstige verkeersongevallen vergeet je niet zo makkelijk. Zeker als het gaat, om iemand die je kent. Zo heb ik ooit een vriend aangetroffen in een totaal verhakkelde auto, die frontaal tegen een boom was geknald. Dat blijft echt wel hangen.”

Ken je enkele tips, om branden te voorkomen?

Dirk: “Zeker genoeg rookmelders plaatsen, geen wasmachines of droogkasten ‘s nachts laten draaien, de keuken niet verlaten als je aan het koken bent en niet overdadig veel stekkers in één stopcontact steken.”

Wat zeg je tegen jonge kerels die interesse tonen?

Marc: “Ze zullen met open armen ontvangen worden. Om te starten moet je gespreid over twee jaar al zo’n 300 uur theorie en praktijk volgen. De lessenpakketten zijn zwaar. Maar als het idealisme er is, beland je in een warme vriendenkring en kun je de mooiste herinneringen koesteren die er zijn.” (GGM)