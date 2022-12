Drie 100-plussers in wzc Sint-Henricus in Rumbeke

Dinsdag 20 december was er feest in woon-zorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke, waar tegelijkertijd drie 100-plussers in de bloemen werden gezet. Edgard Vandenbroucke werd 101 op 18 december, Alma Vanhaelewyn werd 104 jaar op 19 december en Emma Ostyn wordt op 28 december 101 jaar. Marcella Boutelgier, die 100 werd op 29 november, werd ook in de gemeenschappelijke hulde betrokken.

Schepenen Bart Wenes en Stefaan Van Coillie waren erbij om drie eeuwelingen van december geluk te wensen. Ze hadden namens de stad bloemen en cadeaus bij. Ook het koningshuis bracht hulde en waardering met een oorkonde.

Momenteel zijn er vijf eeuwelingen in het Sint-Henricus. Angèle Mandeville – 100 jaar geworden in mei laatstleden – was bedlegerig en kon het feest niet bijwonen. Met haar 104 is Alma Vanhaelewyn volgens schepen Wenes de tweede oudste inwoonster van Roeselare op een totaal van 64.375 inwoners.

De oudste is Martha Van Coillie met 105 jaar op de teller. Zij verblijft in woon-zorgcentrum Vincenthove in Roeselare. Er is ongetwijfeld een gezonde lucht én grond in en om het Rumbeekse woon-zorgcentrum, want velen ronden er de kaap van de 100.

Alle vier de eeuwelingen hebben we reeds uitvoerig en afzonderlijk aan het woord gelaten bij hun afzonderlijke individuele vieringen. Elke maand worden de verjaardagen gezamenlijk gevierd en nu was het echt speciaal omdat er in de maand december drie 100-plussers zijn. Voor alle drie geldt dat ze in een groot gezin zijn opgegroeid, dat ze positief in het leven staan, ze steeds hard gewerkt hebben en nu kunnen genieten van een mooie oude dag.

(foto AD)