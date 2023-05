Dranouter herdenkt Kapitein Vlieger Baudouin de Hemptinne

Vrijdagvoormiddag vond de jaarlijkse herdenking plaats ter ere van Kapitein vlieger Baudouin de Hemptinne in Dranouter, een deelgemeente van Heuvelland.

Als zoon van een aristocratische familie bouwde Kapitein Vlieger (Flying Officer RAF) Baudouin de Hemptinne een loopbaan als officier op in het Belgische Militaire Vliegwezen.

Toen de vijandelijkheden uitbraken, was hij instructeur in Wevelgem. Hij werd naar Marokko geëvacueerd, vanwaar hij op 17 juli 1940 naar Groot-Brittannië trok. Reeds tijdens de Slag om Engeland vloog hij in 145 Sqn. Het 609 Sqn was zijn eenheid in de zomer van 1941. Op 16 augustus haalde hij bij Ambleteuse een Messerschmitt 109 naar omlaag. Maar na een relatief kort verblijf werd hij naar diverse squadrons gestuurd. Hij zou op 5 mei 1942 in de schoot van 122 Squadron tijdens een Circus-operatie in Dranouter neergeschoten worden en omkomen in zijn Supermarine Spitfire Mk Vb.

Na een kransneerlegging aan het monument in Dranouter werd er nog een bloemhulde gebracht aan de gedenkplaat op de parking van restaurant ’t Sparhof. De plechtigheid werd afgesloten met een flypast van zes Marchetti vliegtuigen van de vliegbasis van Bevekom. (EF)