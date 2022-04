Drankenhandelaar Jeroen (44) opent tweede dagbladhandel: “De krantenwinkel 2.0”

Zes jaar nadat Jeroen Lezy een eerste dagbladhandel opende in Sint-Eloois-Winkel, opende hij een tweede serviceshop in buurgemeente Ledegem. “We proberen heel wat diensten samen te brengen op één locatie. Doordat er heel wat handel is weggetrokken uit de kleinere gemeenten is er echt nood aan een dagbladhandel 2.0 waar naast de pijlers van een vroegere krantenwinkel ook ingezet wordt op een ruimer aanbod.”

Winkelnaar Jeroen Lezy (44) is gekend van zijn eigen drankenhandel, maar zes jaar geleden startte hij in de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel ook een dagbladhandel op. “Mijn moeder had jarenlang in de administratieve sector gewerkt en droomde ervan om een eigen zaak te runnen”, zegt hij. Zes jaar later draait de dagbladhandel van Martine Verbrugghe op volle toeren. “Ik noem het telkens een dagbladhandel 2.0. Ja, we verkopen nog steeds kranten, tabak en kansspelen, maar de belangrijke pijlers van een ‘oude’ krantenwinkel verkopen minder vlot dan weleer. Enkel de wenskaarten doen het eigenlijk verrassend goed.”

De oude pijlers doen het minder goed dan vroeger. Daarom breiden we uit – Jeroen Lezy

Jeroen en Martine kozen er dan ook voor om enkele hedendaagse elementen toe te voegen aan hun zaak. “De voorbije jaren is er heel wat handel weggetrokken uit de kleine gemeenten. We proberen dat samen te brengen in onze zaak. Dat hebben we gedaan in Sint-Eloois-Winkel en doen we nu ook Ledegem.”

Serviceshop

Langs de Stationsstraat opende Jeroen vorige week, na een jaar van verbouwingen, een tweede serviceshop. En dit op de plaats waar vroeger een krantenwinkel huisde. Lana Alleman is er de winkelverantwoordelijke. “In onze zaak kan je naast de traditionele krantenwinkelproducten terecht voor onder andere copy- en printservice, betaalkaarten voor iTunes, vapetoestellen en verschillende pakketdiensten. We verkopen ook een assortiment dranken en profileren ons als een nieuwkuisdepot.”

Achteraan de winkel is er een wedkantoor, een samenwerking tussen Jeroen en de Belgische aanbieder van weddingschappen Bingoal. “We hopen om door hier heel veel zaken samen te brengen, goed te kunnen overleven. Wanneer na Sint-Eloois-Winkel ook Ledegem goed draait, is het de bedoeling dat we ons met eenzelfde concept ook op andere kleinere gemeenten richten.”