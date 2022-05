Drama nipt vermeden: klok van 3 ton valt één meter naar beneden in Brugse kathedraal

Op Hemelvaartdag zullen de klokken van de Sint-Salvatorskathedraal niet luiden, als de Heilig Bloedprocessie door de straten van Brugge trekt. Uit veiligheidsoverwegingen. Een klok van 3 ton is losgeraakt en is naar beneden gevallen in de klokkentoren. “Slechts één meter, een geluk bij een ongeluk”, zegt Bart Vercauteren, voorzitter van de kerkfabriek. De restauratie wordt nog een ingewikkeld dossier.

Het voorval heeft zich al twee maanden geleden voorgedaan en is op 24 maart vastgesteld. “Af en toe gebeurt het wel dat een klok defect raakt. Dan stuur ik onze onderhoudstechnicus naar de klokkentoren”, zegt Bart Vercauteren, de voorzitter van de kerkfabriek. “Die man deed het verschot van zijn leven op, toen hij zag dat een 3 ton wegende klok, de tweede zwaarste klok van de kathedraal, losgeraakt was en rustte op een zware balk.”

Geluk bij een ongeluk

“Het is echt een geluk bij een ongeluk, voor hetzelfde geld was die klok helemaal naar beneden gestort. Sinds de restauratie, in opdracht van de provincie, is de klokkentoren opengesteld, waardoor bezoekers een adembenemend zicht hebben tot in de nok van de klokkentoren. Het nadeel is natuurlijk dat, als er iets uit die toren valt, het makkelijker volledig tot beneden kan vallen.”

“Er had zich dus een drama kunnen voordoen, maar een zware draagbalk van de dakconstrcutie heeft die val gebroken en verhinderd dat die klok verder naar beneden donderde”, aldus Bart Vercauteren.

Na de inspectie werd de klok gefixeerd en onderstut. “Er is geen acuut gevaar meer. Veiligheidshalve zwijgen nu ook de andere klokken. Want hun bewegingen zorgen voor een enorme kracht op de klokkentoren, we willen absoluut vermijden dat er nog klokken loskomen”, zegt de voorzitter van de kerkfabriek.

Herstel?

Wanneer de defecte klok hersteld wordt en hoeveel die kluis kost, is nog koffiedik kijken. De Sint-Salvatorskathedraal is een beschermd monument en eigendom van de provincie. “Onze provinciale gebouwendienst buigt zich over dit dossier”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, die bevoegd is voor het provinciaal erfgoed.

Bart Vercauteren vult aan: “Wie eigenaar is, is nogal ingewikkeld. In principe is het de kerkfabriek die de beslissing moet nemen, maar we zullen uiteraard overleg plegen met het provinciebestuur, dat als bevoegde overheid onze financiële tekorten bijpast en ook instond voor de restauratiewerken.”

“Hoe dan ook, de klus behelst meer dan louter die klok terugplaatsen. We moeten eerst nagaan of die anderhalve eeuw oude klok doro de val al dan niet gebarsten is. Ze hangt er sinds de grote kathedraalbrand in de 19de eeuw. Moet de klok gerestaureerd worden? Is er nog schade? Het wordt wellicht een complex dossier, waarvoor we ook een Vlaamse subsidie kunnen vragen.”

Processie

Hoe dan ook, de klokken van de kathedraal zullen op Hemelvaartdag zwijgen voor de ommegang van de Heilig Bloedprocessie. Maar alle andere kerken in de Brugse binnenstad zullen wel hun klokken laten luiden, naar aloude traditie. “Vroeger gebeurde dit op het moment dat de processie passeerde voorbij een kerk. Maar er waren teveel klachten: de toeschouwers konden de gesproken taferelen niet meer horen. Bijgevolg is het klokkengelui nu voorzien voor de start van de processie”, besluit Bart Vercauteren.