Draai aan het rad bij Oostrozebeekse warme bakker Demuynck: “Hoofdprijs ter waarde van 150 euro”

In Oostrozebeke maakt iedereen zich op voor de jaarlijkse oktoberkermis. Niet zomaar een bescheiden dorpskermis, maar eentje met de leukste ingrediënten zodat iedereen wel een reden heeft om naar het centrum af te zakken.

Naast het overvolle feestprogramma zijn er ook particuliere initiatieven die de kermisgangers kunnen bekoren. Neem de Stationsstraat bijvoorbeeld, waar op zondag een soort minibraderie is. Passeer ook zeker even aan het kermisstandje dat wordt opgetrokken ter hoogte van bakkerij Demuynck, die op een originele manier zijn 25ste verjaardag viert met een rad van fortuin voor de klanten en koffie met proevertjes voor de passanten.

“Tijdens het komend kermisweekend vieren wij ons 25-jarig bestaan”, aldus Wim Demuynck en Mieke Vaneeckhoute. “Op 2 oktober 1997 namen wij de bakkerij over van de familie Christan Desmytere. Wij vonden dit een prachtige zaak en zijn tot op vandaag nog altijd tevreden met de overname. Warme bakkers worden steeds meer een zeldzaamheid. Er blijven er in Oostrozebeke nog slechts vier over en wanneer er eentje stopt, is de kans groot dat er geen overnemer meer is. Wij doen er elke dag alles aan om niet alleen kwaliteit aan te beiden, maar de klanten te verwennen met lekkere lokale producten. Met de energiecrisis hebben we het niet makkelijk, maar we doen er alles aan om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Straks wordt de winkel volledig gerenoveerd en schakelen we over op led-lampen. Kortom, de winkel krijg zowel binnen als buiten een volledige facelift en daarmee hopen we nog meer klanten aan te trekken.”

Iedereen wint

“Zondag 2 oktober vieren we samen met de klanten ons 25-jarig bestaan. Op de parkeerruimte voor de winkel komt een feesttent. Onder het zeiltje willen we onze klanten en passanten verwennen met koffie en allerhande proevertjes. Daarmee willen we op de eerste plaats onze klanten bedanken voor de jarenlange trouw. Wie op die dag een kleine aankoop doet, mag even aan het feestrad draaien en maakt kans op een leuke prijs. Iedereen die aan het rad draait, wint een prijs. De hoofdprijs heeft een waarde van 150 euro.” (CLY)