Dovy Natourcriterium zorgt op dinsdag 25 juli voor nieuwe volkstoeloop in Roeselaars centrum: “Vip uitverkocht zonder naam vrij te geven”

Op dinsdag 25 juli zal Roeselare opnieuw overspoeld worden door wielerliefhebbers die de helden van de Ronde van Frankrijk in levenden lijve willen zien. Het dertiende Dovy Natourcriterium wordt dan door de bestuursleden van Roeselare Koerst voorgesteld.

Vorig jaar zagen meer dan 30.000 toeschouwers hoe Yves Lampaert en Wout van Aert er in Roeselare een waar spektakelstuk van maakten. De gasten van de toen ook al uitverkochte viptent probeerden allemaal een plaatsje te bemachtigen op de tribune aan de aankomststreep en de bierkranen hadden geen tijd om af te koelen. De reden van dit succes? Mooi weer, een mooi deelnemersveld en een team dat na al die jaren perfect op elkaar ingespeeld is. Om dit alles nog beter te duiden, spraken we af met organisator van het eerste uur Paul Deroo en zijn schoonzoon Thomas Verhaeghe die nu voorzitter is van Roeselare Koerst.

Eerste criterium was flop

“Alles begon eigenlijk met de organisatie van de Grote Prijs De Kafhoek in de zomer van 1990”, begint Paul Deroo. “De tijdrit van de Ronde van België passeerde door de Blekerijstraat waar we toen woonden. Nadien stonden we met enkele commerçanten van ‘den hoek’ een glas te drinken en opeens vroeg iemand of ik zou durven een wielerwedstrijd organiseren. We zijn gestart met een criterium voor juniores op de Kafhoek en dat heeft zo’n 13 à 14 jaar geduurd. Later hebben we nog de GP Stad Roeselare georganiseerd, dat was een dameswedstrijd en in 2010 volgde dan het eerste Natourcriterium. Dat was op Krottegem waar we drie jaar zijn gebleven vooraleer naar het centrum te komen met de wedstrijd.”

“Het eerste Natourcriterium was een financiële flop. Fabian Cancellara was een van de vedetten en die alleen al vroeg 26.000 euro startgeld. Bovendien kwamen er maar 5.000 toeschouwers in plaats van de vooropgestelde 20.000, wat maakte dat we na afloop een financiële put hadden van 16.000 euro. Björn Gevaert en ik hebben dat tekort dan bijgepast. Wist je trouwens dat Thomas toen ook al hielp in onze organisatie?”

Meer volk in bestuur

“Ik studeerde nog en Lien, de dochter van Paul, was mijn vriendin”, neemt Thomas Verhaeghe over. “Het was maar normaal dat ik vrijwilliger was in het Natourcriterium. Ik was het trouwens gewoon om zaken te organiseren, want ik stond mee aan de wieg van Dwars over de Mandel. Vanaf 2019 ben ik voorzitter geworden en nu sta ik er soms van te kijken waarmee we bezig zijn. Dit is de grootste organisatie in Roeselare die in goede banen wordt geleid door een groep vrijwilligers na hun normale werkuren. En niemand krijgt daar ook maar een euro voor, hé! Schrijf maar op dat je een grote ezel moet zijn om dit te willen doen (lacht).”

“Je moet een grote ezel zijn om dit te willen doen” – Thomas Verhaeghe

“We merken dat het event groeit en nu moeten we zeker kijken om ons bestuur te laten meegroeien. De nieuwe mensen in het bestuur weten dat er hard gewerkt moet worden en ze niet in het bestuur zitten om op de foto te staan of om pinten te drinken in de viptent.”

“Weet je dat Thomas en ik nooit over het Dovy Natourcriterium praten als we alleen zijn”, bedenkt Paul. “Thomas is nochtans dag en nacht met die wedstrijd bezig. Ik vrees dat hij te veel hooi op zijn vork neemt. Er moet meer volk in het bestuur komen en er moeten nog meer taken worden gedelegeerd.”

Geen Evenepoel

“We zijn op financieel vlak een heel gezonde organisatie”, pikt Thomas in. “We hebben al veel ervaring, maar er is één iets dat je niet in de hand hebt bij dergelijke wedstrijden: de renners die aan de start zullen verschijnen. We hebben een budget om zeker drie toprenners uit de Tour te betalen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze hier zullen starten. Vingegaard bijvoorbeeld wil geen criterium rijden als hij de Ronde wint, omdat hij sponsorverplichtingen zal hebben en Evenepoel heeft ook geen zin om hier te starten. Nochtans hebben wij hem, samen met het criterium van Aalst, een ongelooflijk royaal bod gedaan. We hebben echt alles, maar dan ook alles uit de kast gehaald om hem in Roeselare aan de start te krijgen. Maar Evenepoel wil enkel bezig zijn met het WK in het Schotse Glasgow en de daaropvolgende Vuelta.”

“Nu, aan de ene kant is het ook ergens te begrijpen dat toprenners niet meer staan te springen voor een criterium. Vroeger verdienden de renners een mooi extraatje de week na de Ronde, maar nu hebben ze dat niet meer nodig. Pogacar verdient zes miljoen euro per jaar. Waarom zou hij dan starten in een criterium na drie vermoeiende weken in Frankrijk?”

“Nochtans komt Tadej Pogacar naar Roeselare als hij de gele trui wint. Dat heeft hij beloofd. Dus iedereen in Roeselare moet duimen dat Pogacar de Ronde van Frankrijk wint. Peter Sagan heeft ook gezegd dat hij na zijn laatste Ronde van Frankrijk afscheid wil komen nemen van het publiek in Roeselare.”