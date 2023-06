Dovy Natourcriterium gaat voor gele en regenboogtrui

Op dinsdag 25 juli organiseert Roeselare Koerst de 13de editie van het Dovy Natourcriterium. Na het overweldigende succes van vorig jaar, waarbij het stadscentrum van Roeselare werd overspoeld door meer dan 30.000 enthousiaste toeschouwers die de thuiskomst van Wout van Aert vierden, belooft dit jaarlijkse evenement opnieuw een spektakel van formaat te worden in de Rodenbachstad.

“Het Dovy Natourcriterium is dé kans om de wielerhelden van de Tour de France van dichtbij te bewonderen. Dit jaar zullen we alles in het werk stellen om de gele trui en de regenboogtrui naar Roeselare te halen”, verzekert voorzitter Thomas Verhaeghe. “Bovendien markeert dit evenement de allerlaatste wedstrijd van Dadizelenaar Jens Debusschere, de Belgische kampioen van 2014, die na de race zijn fiets letterlijk en figuurlijk aan de haak zal hangen.”

Natour4kids

“Het parcours van deze editie blijft grotendeels ongewijzigd en voert langs alle grote pleinen in het centrum van Roeselare. De Moermanparking, waar dit jaar gestart en gefinisht wordt, zal volgend jaar getransformeerd worden tot een prachtig stadspark. Op de Grote Markt wordt een publieksbar opgezet, waar bezoekers elektrische fietsen van E-bikespecialist Raida kunnen testen. Aan de finish, op het De Coninckplein, wacht een groot publiekscafé met zicht op het podium. Hier kun je genieten van een verfrissende Rodenbach tijdens de rennersvoorstelling en de podiumceremonie.”

“Het Koers-museum organiseert op het Polenplein Natour4kids, waar het hele plein wordt omgetoverd tot een behendigheidsparcours. In de late middag kunnen de kleine helden zelfs een ronde rijden over het officiële parcours. Het museum is die dag tot 21 uur volledig gratis toegankelijk.”

Gentlemenkoers

“Naast het hoofdevenement wordt dit jaar een gloednieuwe wedstrijd geïntroduceerd tijdens het 13e Dovy Natourcriterium: de eerste Koers Gentlemen Classic. Deze bijzondere wedstrijd belooft een unieke en nostalgische ervaring te bieden aan alle wielerliefhebbers. De Koers Gentlemen Classic, die om 16.45 uur van start gaat, is een race waarin bekende ex-renners het tegen elkaar opnemen. Het deelnemersveld bestaat onder meer uit Dirk De Wolf, Johan Museeuw, Fons De Wolf en Peter Van Petegem.”

“Maar natuurlijk mogen we ook onze jongste renners niet vergeten die om 14.45 van start gaan. Ook de nieuwelingen zullen hun wedstrijd op het parcours van de profrenners afleggen.”

“De profs warmen zich voor het Dovy Natourcriterium op met de de Rodenbach Chrono om 18.30 uur, dat is een individuele tijdrit van een parcoursronde. Het startschot voor het criterium wordt gegeven om 19 uur en de aankomst met podiumceremonie wordt verwacht omstreeks half tien.”

“Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen bezoekers aan het Roeselaarse centrum vanaf 14 juli deelnemen aan een kraslotwedstrijd in de centrumwinkels van Roeselare. Hierbij maakt men kans op fantastische prijzen, waaronder gesigneerde truitjes, viparrangementen en zelfs een meet & greet met een toprenner. Hou de socialemediakanalen in de gaten voor meer informatie over deze spannende actie.”

Voor wie op zoek is naar een exclusieve ervaring biedt het Vip Dorp op de Moermanparking alles wat je mag verwachten van een vipevent. Met topgastronomie, een prachtig aangeklede en ruime viptent, en een uitstekend uitzicht op de start- en aankomstzone is dit de ideale plek om van de koers te genieten. Bovendien worden de renners voor de start uitgebreid voorgesteld in de tent.

Programma

14.45 uur: start nieuwelingen, 16.15 uur: Natour4Kids, 16.45 uur: Koers Gentlemen Classic, 18 uur: voorstelling eliterenners De Coninckplein, 18.30 uur: Rodenbach Chrono, 19 uur: 13de Dovy Natourcriterium, 21.30 uur: aankomst en podium.

Alle info op www.natourroeselare.be.