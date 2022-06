Dovy Keukens steekt nu ook de Franse grens over en opent toonzaal in Rijsel

In België heeft Dovy Keukens al 35 toonzalen, waarvan vijf in West-Vlaanderen. Maar nu zijn er al concrete plannen om ook in Rijsel een toonzaal te openen. “Die zou tegen uiterlijk november moeten opengaan”, zegt Mario Muylle, die instaat voor de verkoop en marketing binnen het bedrijf. “Maar we zijn natuurlijk niet nieuw op de Franse markt. Heel wat Franse klanten vonden al hun weg naar onze vestigingen die dicht bij de grens zijn gelegen. Onze nieuwste toonzaal in Moeskroen, die in mei de deuren opende, ligt overigens ook vlakbij de grens.

Met 35 zijn ze al. De toonzalen van Dovy Keukens. Verspreid over West-Vlaanderen (Brugge, Ieper, Oostende, Roeselare en Waregem), Oost-Vlaanderen (8), Antwerpen (3), Limburg (3), Vlaams-Brabant (4), Waals-Brabant (1), Henegouwen (6), Namen (1), Luik (2) en Luxemburg (2). Heel wat van die toonzalen bevinden zich slechts op enkele tientallen kilometers van de Franse grens. “We hebben er dus zeker al een klantenbestand opgebouwd. Ook vanuit onze productiesite in Roeselare is het niet ver om onze afgewerkte keukens ter plaatse te gaan leveren.” Straks gaat overigens de toonzaal in Verviers weer open, die moest helemaal opnieuw opgebouwd worden nadat door de overstromingen van vorig jaar het water er 2,5 meter hoog stond.

De beroemde spot in het Frans



Het is nog niet meteen de bedoeling van Dovy Keukens om Frankrijk te bestormen met een grote reclamecampage. “We zullen de markt daar uiteraard even aftasten.” De alombekende spot van Dovy Keukens, die meteen van oprichter Donald Muylle een BV maakte, bestaat al langer in het Frans. “We maken ook in België onder de taalgrens reclame op radio en tv, uiteraard in het Frans.”

Grotere plannen in Frankrijk heeft Dovy Keukens voorlopig nog niet. “We zullen eerst kijken hoe we daar voet aan de grond krijgen en dan het groeipotentieel daar inschatten.” De toonzaal in Rijsel zal tegen uiterlijk november de deuren openen.