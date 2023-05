DOVO verwijdert fosforbom in Lendelede

Brandweerzone FLUVIA kreeg zondag 14 mei om 12.50 uur een melding binnen over een fosforbom in Lendelede. De bom werd gevonden in de Heulsestraat in gehucht Sint–Katrien, vlakbij Heule, Kortrijk en Kuurne. De brandweer kwam ter plaatse om een perimeter in te stellen en bleef waakzaam. “Bij zo’n oud projectiel komen er vaak rook en dampen vrij. Daarom stonden er steeds brandweermannen paraat”, legt woordvoerder Olivier Dorme uit.

“Uiteindelijk kwam de ontmijningsdienst DOVO rond 14.30 uur ter plaatse om de fosforbom te verwijderen. Er dreigde nooit echt gevaar en er was geen evacuatie nodig, maar het is ondertussen al volledig uitgeklaard.”