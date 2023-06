DOVO moest 2.284 keer uitrukken om bommen te ontmijnen

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), de ontmijningsdienst van het Belgische leger, heeft in 2022 de meeste interventies uitgevoerd in Ieper.

Vanuit de Kattenstad vertrokken in 2022 maar liefst 557 aanvragen voor springtuigen die door landbouwers of tijdens graafwerken werden aangetroffen. Dat is een kwart van het totale interventies in West-Vlaanderen (2.284). Ook vanuit Langemark-Poelkapelle (242), Zonnebeke (237), Wervik (203) en Heuvelland (174) kwamen er aanzienlijk veel aanvragen tot interventie.

In Zonnebeke werd onlangs nog een munitiestortplaats uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt. Daar werden toen maar liefst 80 bommen in één keer uitgehaald. De kraanman die de put ontdekte – en de bommen eerst nog verplaatste – kreeg daarvoor een standje van DOVO. “Ik wist niet hoe gevaarlijk het was. Ik ben afkomstig van Ichtegem en daar vinden we amper bommen”, verklaarde man achteraf.

Dat blijkt ook te kloppen. Vanuit Ichtegem vertrok in 2022 slechts één keer een aanvraag naar DOVO om bommen te komen ophalen. Dat is ook het geval in Deerlijk, Zuienkerke en Wenduine. Opvallend: er is geen enkele West-Vlaamse gemeente waar DOVO in 2022 niet moest langsgaan.