DOVO laat kanjer van bom ontploffen op strand van Nieuwpoort

Op het strand van Nieuwpoort werd woensdagochtend een kanjer van een bom aangetroffen tijdens opruimingswerken. Het springtuig was volgens de politie liefst 800 kilogram zwaar en werd ter plaatse door DOVO tot ontploffing gebracht.

Wie woensdagochtend aan het strand van Nieuwpoort was of op de Zeedijk woont zal wellicht even flink geschrokken zijn. Daar kon een enorme knal te horen zijn, afkomstig van een ontploffing van een bom aan de waterlijn. Op onze stranden duiken er regelmatig explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog op”, meldt politiezone Westkust. Deze ochtend werd een kanjer aangetroffen op het strand in Nieuwpoort tijdens opruimingswerken van munitie. Het betrof een artillerieprojectiel van ongeveer 800 kilogram dat gebruikt werd in de Eerste Wereldoorlog. DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) bracht het projectiel veilig tot ontploffing. Politiezone Westkust leverde bijstand aan DOVO door ervoor te zorgen dat de ingestelde perimeter werd gerespecteerd.” (JH)