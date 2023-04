DOVO krijgt nieuwe detonatiekamer

DOVO, de ontmijningsdienst van het Belgische leger, krijgt op haar site in Poelkapelle een nieuwe detonatiekamer. Die is nodig, want DOVO had in 2022 voor het derde jaar op rij meer dan tweeduizend interventies in onze provincie.

De ontmantelingsinstallatie voor springtuigen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Poelkapelle draait overuren. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) opvroeg bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). DOVO voerde in West-Vlaanderen vorig jaar maar liefst 2.284 interventies uit. Dat is meer dan het totale aantal interventies in de andere provincies van ons land samen. Uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) eerder opvroeg, blijkt dat DOVO de voorbije vijf jaar maar liefst 9.000 stuks munitie onschadelijk maakte.

Door dat vele werk heeft DOVO binnenkort nood aan een nieuwe detonatiekamer. “Een deel van de munitie, zowat tien procent, is toxisch en heeft nood aan een specifieke behandeling”, zegt Jasper Pillen. In 2008 werd een nieuwe detonatiekamer in gebruik genomen, een zogenaamde koude detonatiekamer. Die ontmantelingsinstallatie heeft ondertussen haar maximale levensduur bereikt en zal vanaf dit jaar vervangen worden. In 2027 moet de nieuwe kamer dan operationeel zijn.

Daarnaast beschikt DOVO in Poelkapelle ook nog over een koude detonatiekamer, een zogenaamde Static Detonation Chamber. Die raakte in 2012 onherstelbaar in onbruik door een ontploffing en werd in 2017 vervangen.