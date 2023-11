D’Oude Schole boeken? Dat kan straks bij Didier Sioen

In deelgemeente Bovekerke krijgt gemeenschapszaal D’Oude Schole straks een nieuwe zaalverantwoordelijke: Didier Sioen (64). Hij volgt op 1 januari 2024 Francky Jonckheere (57) op.

Elke deelgemeente van Koekelare heeft een gemeenschapszaal. De Mokkernaere in – jawel – De Mokker, D’Oude Pastorie in Zande en dus D’Oude Schole in Bovekerke. Elke zaal heeft een verantwoordelijke die het aanspreekpunt vormt voor verenigingen, die op hun beurt de zaal kunnen reserveren. Wat betreft Bovekerke: Marcel Delanghe (73) gaf in februari 2022 de sleutel aan Francky Jonckheere, maar hij geeft op zijn beurt de functie door aan Didier Sioen. “Hoe ze bij mij terecht zijn gekomen? Ah, ze hebben het mij gevraagd, hè”, vertelt een nuchtere Didier, vroeger industrieel lasser en nu met pensioen. “D’Oude Schole vervult een belangrijke rol in Bovekerke, met tal van feestelijkheden en bijeenkomsten. Mijn takenpakket straks is eenvoudig: de reservaties doornemen en de zaal controleren.” Daartoe behoren ook een stukje boekhouding, huur en boekingen vastleggen, borg terugbetalen, enzovoort. De zaal kuisen zit daar niet in vervat.

Van groot belang

Bevoegd Schepen Dirk Ampoorter (Vooruit) licht de aanstelling van Didier toe. “Hij woont op amper vijftig meter van de zaal en is heel actief in het verenigingsleven. Zo is hij lid van Wandelclub Koekelare, die regelmatig gebruik maakt van alle gemeenschapszalen. Om maar te zeggen: Didier heeft een netwerk. Zijn vrouw staat volledig achter de beslissing om zaalverantwoordelijke te worden – dat is belangrijk: een koppel moet met z’n tweetjes die keuze steunen.” Ampoorter benadrukt het belang van zo’n zaalverantwoordelijke. “Ik noem ze sleutelfiguren, mensen met een oog voor klantvriendelijkheid en erg belangrijk voor heel Koekelare. Maar als er iets is, dan kunnen ze steeds te rade bij de gemeente.” (TVA)