Double Digit Rally haalt 2.750 op voor De Living

Double Digit, de groei-accelerator voor IT en digitale bedrijven, is verheugd aan te kondigen dat de jaarlijkse Double Digit Rally een indrukwekkende 2.750 heeft opgehaald voor De Living, een lokale organisatie die ondersteuning biedt aan kwetsbare jongvolwassenen. De rally is een initiatief van DX-Solutions.

Het succes van de Double Digit Rally was alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, deelnemers en sponsors, waaronder Snooker Pocket, Kine Lamoral, DX-Solutions, en materiaalsponsors zoals Brouwerij De Brabandere, Transgroom, Delphos, Frager, Sijs, Damman, en Ecotechniq. De opbrengst van de rally gaat integraal naar De Living: zij mochten 2.750 euro ontvangen. De Living biedt een veilige omgeving waarin jongvolwassenen de kans krijgen om te groeien en bij te dragen aan het runnen van een horecazaak. Zes vertegenwoordigers van De Living waren aanwezig op het evenement en waren diep geraakt door de betrokkenheid en bijdragen van de deelnemers en vrijwilligers. Speciale dank gaat uit naar KSV Deerlijk WT voor hun cruciale rol in het evenement. Double Digit wil ook de volgende vrijwilligers persoonlijk bedanken voor hun harde werk en inzet: Claude Chantrie, Iris Dekeyster, Linde Garmyn, Dirk Hanssens, Tom Dobbelaere, Kris Dobbelare, Frank Devos, Lucovic Coreelman, Jan Congie, Kevin Wolfcarius, Geert Degloire, Claude Desmet, Patrick Van Laere, Freddy Goeminne, Vincent Vandevelde, Elias Dekeyster, Benjamin Vanoverbeke, Angelino Verhaeghe, Wim De Wulf, Heidi Nuyttens, Jan Vercoutere, Caroline Huysentruyt, Glenn Bouckhuyt, Tony Derammelaere, Xavier Dekeyster, Eline Verplancke, Tessa De Gheldere, Ward Vandemael, Robbert De Grove, Kris Strackx, Tom Desmet, Simon Keirschieter, Carine Beulque, Stefaan D’hondt, Dominic Vuylsteke, Bert Degroote, Tristan Dekeyster en Koen Haerinck. (Peter Van Herzeele)