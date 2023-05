Double Digit Rally haalt 2.750 euro op voor De Living in Deerlijk

Double Digit, de groeiaccelerator voor IT- en digitale bedrijven heeft via de jaarlijkse Double Digit Rally een bedrag van 2.750 euro bijeen gebracht voor De Living, een lokale organisatie in Deerlijk die ondersteuning biedt aan kwetsbare jongvolwassenen.

De Living biedt een veilige omgeving waarin jongvolwassenen de kans krijgen om te groeien en bij te dragen aan het runnen van een horecazaak. “Zes vertegenwoordigers van De Living waren aanwezig op het evenement en waren diep geraakt door de betrokkenheid en bijdragen van de deelnemers en vrijwilligers”, verduidelijkt Xavier Dekeyster van Double Digit.

“Het succes van onze Double Digit Rally was alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, deelnemers en sponsors zoals Snooker Pocket, Kine Lamoral en DX-Solutions en de materiaalsponsors zoals Brouwerij De Brabandere, Transgroom, Delphos, Frager, Sijs, Damman en Ecotechniq. Speciale dank ook naar KSV Deerlijk WT voor de cruciale rol in het evenement.”