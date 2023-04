Douane vernietigt ruim 2.300 blikjes bier door onrechtmatige vermelding ‘champagne’

De Belgische douane in Ieper heeft een Amerikaans transport van 2.352 blikjes waarop ‘The Champagne of Beers’ vermeld stond, vernietigd. Het woord ‘champagne’ werd onrechtmatig vermeld en is beschermd. Dat laat het Comité Champagne dinsdag weten in een persbericht.

De lading werd in februari in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Het Comité Champagne – het interprofessionele orgaan dat de Huizen en Wijnbouwers van de Champagne verenigt en waarvan een van de grondleggers de bescherming van de benaming champagne in de hele wereld is – had de douane daarop verzocht de illegale goederen te vernietigen, wat maandag gebeurde. “De ontvanger van de goederen in Duitsland is op de hoogte gebracht en heeft deze beslissing niet aangevochten”, aldus het Comité Champagne.

De inbeslagname door de douane werd uitgevoerd op basis van Europese regelgeving, die goederen die een inbreuk plegen op een geografische aanduiding in de lidstaat waar ze zich bevinden, als namaakgoederen beschouwt. Daarnaast werd het illegale karakter van de goederen door het Comité Champagne aan de douane bevestigd, op basis van de inbreuk op de benaming vermeld in de Europese Verordening 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, betreffende een gemeenschappelijke organisatie voor de markt van landbouwproducten.

“Deze vernietiging is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de douaneautoriteiten en de diensten van het Comité Champagne”, zegt Charles Goemaere, gedelegeerd bestuurder van het Comité Champagne. “Dit bevestigt het belang dat de Europese Unie hecht aan oorsprongsbenamingen en beloont de vastberadenheid waarmee de Champenois waken over de bescherming van hun oorsprongsbenaming. Ik wil ook de Belgische douane bedanken voor hun waakzaamheid met betrekking tot de benaming champagne en hun reactiviteit.” (Belga)