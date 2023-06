Dossier Ter Leie komt volgende week op de gemeenteraad: sloop zwembad kost 350.000 euro

Het volledig slopen van de bovengrondse constructie van het zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik wordt geraamd op 356.677,75 euro, btw inbegrepen. Het dossier staat op de dagorde van de gemeenteraad komende dinsdag. Het zwembad dateert uit 1980 en ging eind augustus definitief dicht wegens de hoge energiekosten, het grote exploitatieverlies en het betonrot. Het zwembad wordt gedragen door een betonskelet op palen. Het betonrot is al vastgesteld in… 1999.

“Omdat alle herstellings- en instandhoudingswerken van 1999 tot 2014 niet hebben geleid tot afdoende resultaat, werd in 2015 beslist om netten rond de betonconstructie te hangen voor de veiligheid”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit).

Op palen

“Vallende betonstukken worden opgevangen door deze netten. De toestand is nefast voor de veiligheid van de burgers in de onmiddellijke omgeving van het gebouw. Dit is evenwel een tijdelijke en weinig esthetische oplossing die afbreuk doet aan de woonkwaliteit van de omgeving. Ook de binnenkant van het zwembad vertoonde heel wat gebreken en de milieuvergunning verliep in 2021 en werd jaarlijks verlengd in afwachting van grondige renovatie of vernieuwbouw.”

Opmerkelijk : het zwembad staat op palen wat destijds een slechte keuze was van het lokaal bestuur. “De palen die de fundering vormen worden afgebroken tot op één meter onder het maaiveld”, zegt de bevoegde schepen. “De rest van de palen blijft in de grond. In functie van de latere bestemming zullen deze al dan niet worden opgebroken.”

Ter Leie heeft een bijzondere architecturale stijl die het brutalisme wordt genoemd waarbij gewerkt wordt met grote, blokachtige structuren in ruw, dikwijls onafgewerkt beton. Frederik Cnockaert, de zoon van de ontwerper wijlen Lucien Cnockaert, verzet zich al maandenlang tegen de beslissing om Ter Leie af te breken en pleit voor een herbestemming van het iconisch gebouw. Wat dus niet het geval wordt.

“Het terrein wordt maximaal genivelleerd en ingezaaid met gras tot op het huidig maaiveldniveau van de site”, zegt schepen Bossuyt. “Aan de westzijde bevindt zich een parking voor langparkeerder. Al deze verharding blijft behouden.“

Niet beschermd

Het te slopen gebouw is niet beschermd en werd ook niet opgenomen in de Vlaamse inventaris Onroerend Erfgoed. De erfgoedwaarde is dus niet significant. Het bouwvolume bedraagt meer dan duizend kubieke meter.

Eerder werd D&B Solutions uit Zwijnaarde aangesteld als ontwerper. Een voorafgaand plaatsbezoek door de kandidaat-aannemer voor de sloop is verplicht. De afbraak zou aanvangen in de tweede helft van september en vier maanden duren.

De stad heeft ondertussen voor de sloop een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en er zal een openbaar onderzoek volgen. Iedereen kan dan een opmerking of bezwaar indienen. (Erik De Block)