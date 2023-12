Dossier ‘Recht naar zee’ blijft hangen bij de provincie, gemeentebestuur Middelkerke reageert op uitblijven van toeristische ontsluitingsweg

Het gemeentebestuur Middelkerke reageerde met een officiële brief op het uitblijven van de voorlopige vaststelling van het tracé van de toeristische ontsluitingsweg ‘Recht naar zee’ door de provincieraad.

Waarover gaat het weer?

De nieuwe toeristische ontsluitingsweg ‘Recht naar zee’ moet een duurzame mobiliteitsoplossing bieden voor het drukke verkeer tussen de E40 en de badplaatsen in Middelkerke. Uit vijf mogelijke trajecten stelde de gemeente Middelkerke en de projectgroep ‘Rechtnaarzee’ in juni 2023 een voorkeurstraject voor. Die werd met een openbare bewonersvergadering en een brede campagne bekendgemaakt.

Niettegenstaande meerdere inspraakmomenten, een correct verlopen administratief en inspraakproces en het opvangen van meerdere grieven van enkele benadeelde landbouwers besliste de bestendige deputatie om de voorlopige vaststelling niet te agenderen op de provincieraad van 14 december.

Onterechte minimalisering door enkelingen

Uiteraard nam het gemeentebestuur kennis van het schrijven dat de Open-ruimte Coalitie eind november richtte aan de bestendige deputatie. Deze gelegenheidscoalitie tekent daarin verzet aan tegen de voorlopige vaststelling van het tracé van ‘Recht naar zee’ in Middelkerke.

Hun verzet minimaliseert de invloed van zwaar en toeristisch verkeer in de Spermaliestraat en stelt dat de aanleg van een veilige ontsluitingsweg met vaste brug niet noodzakelijk is en niet opweegt tegen de nadelen die enkele lokale landbouwers langs het traject zouden ondervinden.

Maatschappelijk belang in correct proces

Daarnaast staan de argumenten van die gelegenheidscoalitie haaks tegenover de bevindingen van de voorbereidende studies en de aandachtspunten die Middelkerke noteerde tijdens de voorafgaandelijke inspraakmomenten.

Middelkerke benadrukt dat ‘Recht naar zee’ dankzij de samenwerking met de Werkvennootschap, een transparant en correct verlopen inspraak- en adviesprocedure kende. Dat resulteerde trouwens in een positieve beoordeling door de bestendige deputatie op 25 mei 2023 en – met alle positieve adviezen in het dossier – een definitieve goedkeuring van het PRUP op 19 oktober 2023.

Vreemde besluiteloosheid

Dat diezelfde bestendige deputatie nu talmt met de doorverwijzing van dit dossier vindt Middelkerke niet alleen vreemd, maar ook gevaarlijk.

Het gemeentebestuur steunt het recht op inspraak om tot betere besluitvorming te komen, maar verwondert zich dat een gelegenheidscoalitie van enkelingen blijkbaar gehoor bij een uitvoerend orgaan vindt en dat buiten de vastgelegde procedure en de geijkte participatiemomenten. Volgens Middelkerke brengt de bestendige deputatie daarmee ook de rechtsgeldigheid van toekomstige beslissingen in het gedrang.

De urgentie is er wel degelijk… en al lang

Het mobiliteitsprobleem bij de ontsluiting van de snelweg stelt zich al decennialang en is sinds de aanleg van de E40 in 1977 alleen maar gegroeid. Meer toeristisch verkeer (ook buiten het hoogseizoen), meer vracht- en logistiek verkeer en meer economische binnenvaart. Met (verkeers)overlast tot in de dorpskern van Middelkerke als gevolg.

De urgentie is er dus degelijk en mag niet geminimaliseerd worden. Met ‘Recht naar zee’ ontwikkelt Middelkerke een veilige ontsluitingsweg terwijl de vaste brug ellenlange wachtfiles van en naar de E40 oplost. ‘Recht naar zee’ neemt de overlast langs de Spermaliestraat weg en biedt kansen voor een betere natuurontwikkeling.

Deputatie brengt timing en financiering in gevaar

Het uitblijven van de voorlopige vaststelling brengt, naast de timing, ook de financiering van het project door de Vlaamse overheid in het gevaar. De gevolgen van deze door enkelingen veroorzaakte besluiteloosheid zijn dus disproportioneel en nefast voor het maatschappelijk belang.

Agenderen

Het gemeentebestuur van Middelkerke roept de bestendige deputatie op om het democratische proces te volgen en de voorlopige vaststelling van het tracé van ‘Recht naar zee’ spoedig op de eerstvolgende zitting van de provincieraad te agenderen.

Actiegroep veilige ontsluiting Middelkerke

Naast de officiële reactie van het gemeentebestuur groepeerden enkele Middelkerkse handelaars (zoals de handelaarsbond en de Dijkraad) en inwoners uit de Spermaliestraat zich in een actiegroep die pleiten voor een vlotte doorgang van het dossier.

“Na 50 jaar aanmodderen kan er eindelijk een veilige ontsluiting naar Middelkerke aangelegd worden. Het Middelkerks beleid is er klaar voor. De Vlaamse regering voorziet de financiering. De plannen zijn opgemaakt. Maar net nu na 50 jaar eindelijk alles op de rails zit, willen enkelingen dit broodnodige project tegenhouden”, klinkt het bij de handelaars en inwoners in de actiegroep.

Wat houdt dit project in?

De ontsluiting verbindt het rondpunt in Slijpe, via een vaste brug over de Plassendalevaart (Kanaal Plassendale-Nieuwpoort), naar het rondpunt aan de Westendelaan ter hoogte van de parking IJzerlaan/Westendelaan.

Waarom is deze ontsluiting nodig?

“De nieuwe verbinding zorgt voor de broodnodige ontsluiting van het drukke verkeer komende van de E40”, klinkt het verder. “Dit garandeert niet alleen een verhoogde verkeersveiligheid, maar bevordert een vlotte doorstroming van toeristisch en zwaar verkeer. Het ontlast de woonkorrel aan de Slijpebrug, de Spermaliestraat en de Kerkstraat, maar ook de Vaartdijk Zuid en de sluipwegen Kousestraat, Brouwerijstraat, Loviestraat, enzovoort van druk en gevaarlijk zwaar verkeer.”

“Het moet gedaan zijn met zwaar en gevaarlijk verkeer door woonkernen”

Veiligheid moet gewaarborgd worden

De veiligheid van onze burgers moet gewaarborgd worden. Afgelopen jaar waren er 180 ambulanceritten en 92 brandweeroproepen waarvan de interventie over de Slijpebrugnaar het hinterland moest. “Het moet gedaan zijn met ellenlange files die onze maatschappij en onze economie verstikken en onze veiligheid in gevaar brengen”, aldus nog de actiegroep.

Petitie

“Omdat nu enkel de stem van een paar klagers gehoord wordt, willen wij via deze petitie ook de stem van de voorstanders van dit project laten weerklinken. Door deze petitie te ondertekenen steunen de ondertekenaars een veiliger, vlotter en economischer Middelkerke door middel van een veilige ontsluiting van het drukke toeristische en gevaarlijk zwaar verkeer komende van de E40”, besluit de actiegroep. (GE)