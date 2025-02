Dorpswinkel in ‘t Dorpspunt ook twee zondagen per maand open

Dorpspunt ‘In Beveren’ is een warme ontmoetingsplek én dorpswinkel in een kleine deelgemeente die anders geen echte winkels meer telt. Nieuw is dat twee vrijwilligers de dorpswinkel nu ook twee zondagen per maand openhouden.

Het grote opzet van ’t Dorpspunt ‘In Beveren’ is verbinding creëren tussen mensen. Zo kan iedereen er elke weekdag terecht voor een tas verse soep, is er elke tweede dinsdag van de maand dessertbord met koffie voor 7 euro en is er – behalve in juli en augustus elke vierde donderdag van de maand dorpsrestaurant. Mensen uit Beveren of die een link met Beveren hebben, kunnen er voor 13 euro aanschuiven voor een vers gekookt middagmaal. Op donderdag 27 februari bestaat het menu uit knolseldersoep, vogelnestje met puree, paddenstoelen en gestoofde worteltjes en een dessert. “Vorige maand hadden wij 28 gasten”, zegt Ulrike Vandoorne van ‘t Dorpspunt. “Het is telkens zeer gezellig. We hebben ook een flyer gemaakt waarop de menu’s voor de rest van het jaar staan.”

De dorpswinkel met allemaal ambachtelijke streekproducten is ook iets wat de inwoners erg appreciëren: koffie van Bako, paté van ‘t Potje Paté, groenten en fruit van Elisa, rabarberconfituur van ‘t Warandehof, picon van ‘t Jachthuis, ijs van de Korenhalm en de verse sappen van De Lovie, om er maar enkele te noemen.

vrijwilligers

De dorpswinkel wordt tijdens de week opengehouden door medewerkers van De Lovie maar tijdens het weekend zijn zij er uiteraard niet. Om klanten nog meer van dienst te zijn, boden twee Bevernaars hun diensten aan. “Vrijwilligers Franky Pattyn en Carine Mosselmans, die vlakbij wonen, houden nu ons dorpswinkeltje open van 7.30 uur tot 11.30 uur op de eerste en derde zondag van de maand”, zegt Ulrike. “Heel leuk voor mensen die op zondag voeding, een wenskaart of iets van algemene non-food nodig hebben. We zijn hen daarvoor erg dankbaar!” (AB)

Reserveren voor het dorpsrestaurant van 27 februari kan tot 24 februari via 057 37 72 73 of via dorpspuntinbeveren@delovie.be