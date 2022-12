Dorpspunt zoekt hulp tijdens poëzieweek

Het Dorpspunt plant opnieuw deel te nemen aan de poëzieweek 2023 die van donderdag 26 januari tot woensdag 1 februari plaatsvindt. De mensen van het Dorpspunt doen daarom een oproep naar spreuken en gedichten, naar vensterramen op het dorp én naar creatieve mensen om al die schrijfsels op de ramen aan te brengen.

Het waren Tine en Martine, twee vrijwilligers van dorpswinkel en ontmoetingsplaats het Dorpspunt in de Zwanestraat die vorig jaar het idee opperden om voor het eerst iets te doen rond de poëzieweek. Het werd een succes.

Positief onthaald

“Begin 2022 was er nog corona en konden we geen grepsactiviteiten binnenshuis organiseren”, vertelt Lady Durnez van het Dorpspunt. “Daarom zijn we naar buiten getrokken. We vroegen aan vijf mensen uit de dorpskern van Stavele om met veel zorg een gedichtje op de ramen van hun woning te mogen schrijven. We vreesden dat mensen sceptisch zouden zijn en schrik hadden voor vuile ramen, maar integendeel, ons idee werd zeer positief onthaald.”

“Het initiatief zorgde voor een sneeuwbaleffect waarbij buren massaal begonnen mee te doen. Op school waren op een gegeven moment zowat alle ramen volgeschreven en -getekend. Vele spreuken en gedichten zijn blijven hangen tot ze door de regen niet meer leesbaar waren. De gedichtenwandeling door natuurgids Anja Goudeseune uit Stavele was ook een gevolg hiervan. Wat wij uit deze eerste editie geleerd hebben? Dat er heel wat creatieve en hulpvaardige mensen in Stavele wonen”, glimlacht Lady.

Opnieuw hulp gezocht

Voor de eerstvolgende editie van de poëzieweek doet het dorpspunt opnieuw een oproep naar medewerkers. Ze zoeken gedichten, spreuken en gezegden, zelfgeschreven of van een ‘echte’ schrijver. Bestaande gedichten aanleveren kan uiteraard enkel met goedkeuring van de auteur. Het thema dit jaar is vriendschap. Voorts zoekt men inwoners die hun ramen ter beschikking willen stellen én mensen die willen meehelpen aan het uitschrijven van al die proza.

“Wij maken er samen met onze medewerkers met een beperking een groepsactiviteit van”, zegt begeleidster Lady Durnez. “Onze medewerkers gaan voor de gezelligheid mee op tocht, maar kunnen niet zelf schrijven. Plus: onze dorpswinkel moet ook kunnen open blijven. Om al die redenen zoeken we helpende handen. We hopen dit jaar van het centrum van Stavele één grote gedichtenvitrine te maken. Mensen die hieraan hun medewerking willen verlenen, mogen met ons contact opnemen. Elke bijdrage wordt sterk gewaardeerd”, geeft Lady Durnez nog mee.

