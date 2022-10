Dorpspunt Zandvoorde is nieuwe ontmoetingsplaats

Het dorpspunt Zandvoorde werd onder ruime belangstelling geopend. Dit moet een ontmoetingsplaats worden voor de inwoners van het dorp en het wordt uitgebaat door mensen van De Lovie vzw.

Meer en meer dorpen zoals Zandvoorde zitten zonder buurtwinkel. Daarom is het de bedoeling dat het nieuwe Dorpspunt uitgroeit tot een bruisende plek met ruimte voor ontmoeting, boodschappen en diensten, maar vooral met veel ruimte voor elkaar. Zo is er ook een kleine bibliotheek in het punt ondergebracht en bieden lokale producenten hun goederen aan. De opening werd dan ook gevierd met een Vlaamse kermis, kinderanimatie en verse wafels. Het dorpspunt is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en De Lovie vzw. Mensen van De Lovie baten samen met hun begeleiders het dorpspunt uit. Zo hebben ze een warm contact met de inwoners van het dorp en een nuttige dagbesteding waarvan ze bijleren. Het punt moet ook meer zijn dan een winkel, met diensten zoals glasophaling, activiteiten, mensen samenbrengen…

Dienstencentrum

“Met het dorpspunt willen we niet alleen een antwoord bieden op de verdwenen basisfuncties in Zandvoorde, maar willen we ook onze gemeentelijke dienstverlening en die van partners van de gemeente, weer in Zandvoorde komen aanbieden”, aldus schepen Joachim Jonckheere (#Team8980). “Het dorpspunt wordt op termijn ook een antenne van het op te richten lokale dienstencentrum, dat iedere deelgemeente zal bedienen. We denken aan dienstverlening door de bibliotheek, sociale dienst, dienst burgerzaken, seniorendienst, dienst vrije tijd… Het is onze bedoeling om dit af te stemmen op de vragen en noden van Zandvoorde.”

Voor de inrichting van het dorpspunt werd het OC aangepast. Zo werd de inkom heringericht, werden de toiletten en het hellend vlak vernieuwd voor betere toegankelijkheid en ook de kelder werd weer toegankelijk van binnen in het gebouw. Er is ook een stockageplaats voor het winkelgerief gemaakt en de toog aangepast. “Onze visie paste binnen de oproep voor Zorgzame Buurten bij de Vlaamse Overheid. We kregen voor dit project de maximale ondersteuning van 100.000 euro voor personeels- en andere werkingskosten de komende jaren”, besluit de schepen. (NVZ)