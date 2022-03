Dorpspunt Stavele viert geslaagd eerste jaar

De dorpspunten van Beveren en Stavele waren een hele week in feeststemming. Dat van Beveren bestaat vijf jaar en in Stavele mocht men één kaarsje uitblazen. Beide zijn laagdrempelige dorpswinkels en ontmoetingsplaatsen in dorpen waar er geen ‘echte’ winkels meer zijn. “Ik zou het dorpspunt niet meer kunnen missen”, zegt de Stavelse Marijke Lanszweert.

Alveringem heeft het grote geluk maar liefst twee dorpspunten te hebben. De Lovie creëerde er in 2017 een in een leegstaand restaurant, en het nieuwe concept sloeg onmiddellijk aan. Mensen van De Lovie runnen er onder begeleiding een dorpswinkel met ontmoetingsplaats en verrichten kleine diensten aan inwoners die dat vragen. Vier jaar later al kreeg ook Stavele de kans, toen een prachtig gerenoveerde winkel onverwacht snel stopte en leeg kwam te staan. Het tweede dorpspunt van De Lovie ging er op 1 maart 2021 van start.

“We zijn door Stavele warm ontvangen”, vertelt begeleidster Lady Durnez. “De inwoners waren onze komst duidelijk genegen. Via een berichtje aan de voordeur deden we een oproep naar vrijwilligers en al na één week hadden we er een heel aantal: creatieve mensen, helpers in de keuken, mensen die helpen flyeren of die activiteiten mee organiseren. Op vandaag engageren negen Stavelnaren zich.”

“Naast die groep van negen zijn er nog zes mensen die op zondag vroeg opstaan om de Moote te openen voor bakker Ryckeboer uit Veurne. Tussen zeven uur en halftien kunnen de inwoners er hun bestellingen ophalen. Wij waarderen dat ten zeerste!”

Het dorpspunt steunt op drie grote pijlers. Tussen acht uur en halfzes is de dorpswinkel open. Men verkoopt de voedingswaren van rijdende winkel Godfried die voorheen al in Stavele kwam. Het dorpspunt is ook een ontmoetingsplaats waar je rustig iets kan drinken.

“Wij koken elke middag voor onszelf”, zegt begeleidster Aarke Reniere. “Bezoekers kunnen vanaf halftwaalf wel een tas verse soep en/of een croque monsieur krijgen. Alles wordt duurder, maar wij houden onze prijzen wel zo democratisch mogelijk. In de namiddag bieden we allerhande drankjes, gebak en ijsjes aan. En vanaf april maakt restaurant ‘t Jachthuis verse salades voor ons. Alles wat hier te koop is, kan je aan onze grote tafel consumeren.”

“In ons eerste jaar organiseerden we trouwens enkele mooie activiteiten: we namen deel aan het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker, organiseerden een Halloweenweek samen met de kinderen van het dorp, participeerden aan het kermisweekend, en versierden de ramen van heel wat woningen met gedichtjes – een idee van vrijwilligster Tine Claeys.”

Diensten aan huis

“Het laatste luik van onze werking zijn de diensten aan huis”, pikt Lady Durnez in. “Eén keer per week halen we glas op bij mensen die het vragen, vier medewerkers doen aan maaltijdbegeleiding op school, op maandag poetsen we de inkom van de Moote of we leveren boodschappen aan huis. Zo hebben we vier mensen die vragen om hun broodje aan huis te brengen. Mensen zijn hier welkom met elke vraag. ‘Begroeten en ontmoeten, opbouwen en vertrouwen’ was het voorbije jaar onze slogan. Ik denk wel dat we daarin geslaagd zijn.”