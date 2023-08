‘Dorpspunt in Nouter’ opent eind dit jaar in Dranouter

Eind dit jaar opent het ‘Dorpspunt in Nouter’ in Dranouter, een initiatief van De Lovie vzw. Het is een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en uit het dorp verdwenen diensten terugvinden. Personen met een verstandelijke en fysieke beperking staan in voor de uitbating. Zij die het ‘Dorpspunt in Nouter’ faciliteren, verenigden zich inmiddels onder de naam 4 Sprong.

4 Sprong, dit zijn Carlos en Sofie Roelens-Corne uit Dranouter, Danny en Miriam Polley-Lemenu uit Dranouter, Patrick en Inge Tamsin-Lefere uit Nieuwkerke en Paul en Tine Sohier-Tournicourt uit Wulvergem. Het was Henk Vandaele, bezieler van Vrijstaat Heuvelland, die het idee nu twee jaar geleden lanceerde. De mensen van 4 Sprong werkten het uit. Om het financieel plaatje te ondersteunen, organiseerde het dorpshuis met het festival van Dranouter een pop-upbar. Op zaterdag 26 augustus wordt dan met Zomernacht een tweede activiteit georganiseerd. Zomernacht in ‘t Moltje in Dranouter is een avond met hapjes en drankjes en lokale dj Louis Vandermarliere. Het Dorpspunt in Nouter vindt onderdak in de oude meubelwinkel van de familie Boudein, recht tegenover de kerk. “Het is de bedoeling dat we in de winkel goederen verkopen afkomstig van handelaars uit de omliggende dorpen. Fruit en groenten, maar ook zuivelproducten komen uit Heuvelland zelf, net als de wijnen en de bieren. Brood zal op bestelling verkrijgbaar zijn. Net als de klassieke huishoudproducten.” De buurtwinkel zal ook een ontmoetingsplaats worden. “We maken het alvast gezellig met een salon om wat bij te praten en ook een hoekje om iets te drinken.” In het Dorpspunt komt ook een fietsbieb, nog een initiatief van Vrijstaat Heuvelland, gesteund door Gemeente Heuvelland. Bij de Fietsbieb kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar een kinderfiets ontlenen. “Het is een betaalbare, duurzame en toegankelijke manier om elk kind met een fiets op maat te laten rijden”, aldus de leden van 4 Sprong. “Het is de bedoeling om één jaar een fiets te ontlenen aan 20 euro met een waarborg van 20 euro. De gebruiker kan gedurende dat jaar de fiets inruilen voor een ander model, kleur of maat. Er wordt ook een hersteldienst georganiseerd waarvoor vrijwilligers worden gezocht.”

Steunkaarten

Tijdens de week zal het Dorpspunt in Nouter opengehouden worden door De Lovie vzw. Op zaterdag- en zondagmorgen verzorgen 4 Sprong en vrijwilligers de uitbating. Steunkaarten, die ook toegang verlenen tot de Zomernacht van 26 augustus, kosten 40 euro. Daarvoor krijg je twee drankjes en twee hapjes. Dj Louis Vandermarliere zorgt voor de muzikale noot. Bestellen kan via dorpspuntinnouter@gmail.com. (MDN)