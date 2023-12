‘Dorpspunt In Nouter’ in Dranouter officieel geopend: “Zowel een buurtwinkel, als ontmoetingsplaats”

Dit weekend opende het ‘Dorpspunt In Nouter’, gevestigd in het pand op het Planciusplein 2 in Dranouter en een initiatief van De Lovie vzw. Het is een lokale buurtwinkel en ontmoetingsplaats. Personen met een verstandelijke en fysieke beperking samen met hun begeleiders staan in voor de uitbating.

Het was Henk Vandaele, bezieler van Vrijstaat Heuvelland, die het idee nu twee jaar geleden lanceerde. De mensen van 4 Sprong werkten het uit. “We willen meer zijn dan een buurtwinkel, we nodigen iedereen ook uit voor een koffie met vers gebak of een tas soep. We organiseren gezellige namiddagen en helpen de bewoners van Dranouter graag met klusjes,” zeggen Carlos en Sofie Roelens-Corne uit Dranouter, Danny en Miriam Polley-Lemenu uit Dranouter, Patrick en Inge Tamsin-Lefere uit Nieuwkerke en Paul en Tine Sohier-Tournicourt uit Wulvergem samen 4 Sprong.

Kaarnamiddagen en sportwedstrijden volgen

Het Dorpspunt in Nouter vindt onderdak in de oude meubelwinkel van de familie Boudein, recht tegenover de kerk. “We verkopen goederen afkomstig van handelaars uit de omliggende dorpen. Fruit en groenten, maar ook vlees –en zuivelproducten komen uit Heuvelland zelf, net als de wijnen en de bieren. Brood zal op bestelling verkrijgbaar zijn. Ook decoratieartikelen bieden we aan.”

De buurtwinkel is ook een ontmoetingsplaats. Achteraan het pand bevindt zich naast het sanitair blok een ontmoetingsruimte met volledig ingerichte keuken. Ideeën over de verdere invulling van het dorpspunt zijn welkom en kunnen neergeschreven op het infobord ter plaatse. Nu al staan kaartnamiddagen en het volgen van een sportwedstrijd met stip genoteerd.

Fietsbib

Na Nieuwjaar opent het ‘Dorpspunt in Nouter’ in Dranouter ook de Fietsbieb en in samenwerking met Beweging.net Heuvelland, Vrijstaat Heuvelland en Gemeente Heuvelland. Bij de Fietsbieb kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar een kinderfiets ontlenen en dit aan 20 euro met een waarborg van 20 euro.

De gebruiker kan gedurende dat jaar de fiets inruilen voor een ander model, kleur of maat. Er wordt ook een hersteldienst georganiseerd waarvoor vrijwilligers worden gezocht. Vooral mensen met enige technische vaardigheden zijn van harte welkom om de tweedehands fietsen terug volledig in orde te zetten.