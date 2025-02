Dorpsmolen schenkt cheque van ruim 900 euro aan Zonnehart-Inspirant

Dankzij de betrokkenheid van de bewoners, de helpende handen van de vrijwilligers en de kopers van de bloemstukken op de kerstmarkt in dienstencentrum Jonkhove, kon Assistentiewoningen Dorpsmolen voor de zesde maal een mooi bedrag overhandigen aan BuBaO Zonnehart-Inspirant in Aartrijke. De cheque van 918,50 euro zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de speelplaats. In het verleden werden er al mooie projecten gerealiseerd, met name de aankoop van Wesco-blokken, activatieknoppen en speeltoestellen voor de speelplaats. Het geld werd door woonassistente Lindsay overhandigd aan directeur Chantal Geldhof BuBaO Zonnehart-Inspirant tijdens een receptie in de Dorpsmolen in Aartrijke. (BC/foto BC)