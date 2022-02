Dorpshuis De Klokke officieel geopend als nieuwe ontmoetingsplaats Heirweg

De inwoners van De Heirweg snakten naar een nieuw ontmoetingslokaal doordat De Speldoorn verouderd was en het vroegere Klokske niet meer voldeed. Dinsdag werd Dorpshuis De Klokke officieel geopend in de opgesplitste Sint-Theresiakerk.

“Anzegem draagt ontmoeting en verbinding hoog in het vaandel en besliste daarom een ontmoetingslokaal in te richten in de kerk aan de Heirweg in samenspraak met de kerkfabriek”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén).

Wedstrijd

In het voorjaar van 2020 schreef de gemeente een naamwedstrijd uit voor dit ontmoetingslokaal. “Inwoners konden eenvoudig voorstellen insturen en dat liep als een trein”, aldus schepen van cultuur Yannick Ducatteeuw (Inzet). “We mochten maar liefst 59 voorstellen ontvangen. Opvallend was dat er heel veel inzendingen verwezen naar klok. Denk maar aan Klokktetoren, Klokkeluider, ’t Klokske, … Ook de Heirweg was populair. Heirekerke, Heir’nbij, Heirkracht, … passeerden ook de revue.”

Om de meest geschikte naam te selecteren, werd een jury samengesteld met schepen Yannick Ducatteeuw, twee ambtenaren van de gemeente Anzegem, Koen Courtens en Erik Van den Broecke. De juryleden kenden elk apart punten toe waarna alle scores werden samengeteld en de jury de knoop gezamenlijk doorhakte.

Herkenbare en vlotte naam

“De naam ‘De Klokke’ behaalde de hoogste score en niet één inwoner, maar drie inwoners schoven deze naam naar voor”, aldus schepen Ducatteeuw. “Carine Naessens koos voor de Klokke aangezien dat mooi past in het rijtje. Ze verwees naar het parochieteam, ook wel ‘de klokkenluiders’ genoemd en het vroegere Klokske. Verder was er ook een volksdansgroep Klokkeluiders en is er een wijk, genaamd Klokketuin. Lieven Verschuere was overtuigd van de naam ‘De Klokke’ aangezien het gewoon de grotere versie is van ’t Klokske. Ook volgens Tom Verhaeghe moesten we het niet ver zoeken en is ‘De Klokke’ een heel geschikte naam. Het lokaal ligt immers in de Klokketuin en onder de klokkentoren van de SintTheresiakerk. Kortom, ‘De Klokke’ is een heel herkenbare en vlotte naam die wordt gedragen door de inwoners.” Zowel Carine, Lieven als Tom ontvingen een Anzegembom van 25 euro voor hun creativiteit én deelname.

Opsplitsing kerk

De kerk werd opgesplitst in twee delen, een religieus gedeelte en een ontmoetingslokaal. “Het is deze laatste ruimte die tal van Anzegemse verenigingen en organisaties zullen kunnen gebruiken voor hun activiteiten”, aldus schepen van Financiën Louis Degroote (Samen Eén). “Ook de school die zich vlak naast de kerk bevindt, gebruikt de handige ruimte reeds als refter. Tot slot is er boven het ontmoetingslokaal ook nog een turnzaal, maar deze zaal is geen eigendom van de gemeente. Anzegem investeerde voor het volledige project zo’n 587.723 euro.”