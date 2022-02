Dorpsdienst NestorPlus trakteert vrijwilligers op ontbijt

De 120 vrijwilligers van NestorPlus werden vorige week getrakteerd op een ontbijt in De Oude Abdij in Lo. Ook coördinator Melissa Mestdagh werd in de bloemetjes gezet.

Dorpsdienst NestorPlus is een intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Via een netwerk van vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening geboden aan senioren en andere personen met zorgvraag of -nood zoals andersvaliden en chronisch zieken in landelijke gebieden.

Het aanbod bestaat onder meer uit een vervoer- en boodschappendienst, gezelschap, klusjesdienst en verjaardagbezoekjes.

Onmisbaar

In totaal zijn er 120 vrijwilligers actief binnen Dorpsdienst NestorPlus. “Zij zijn onmisbaar voor ons”, zegt de Lo-Reningse schepen voor Sociale Zaken Lieve Castryck. “Meer nog, zonder vrijwilligers bestaat NestorPlus helemaal niet. We zijn dan ook heel blij om de vrijwilligers eindelijk eens te kunnen samenbrengen. Met dit ontbijt willen we hen bedanken voor hun inzet. Iets belangeloos doen voor iemand anders, het is een beetje tegen de trend van deze tijd. Maar de dankbaarheid die je terugkrijgt door iemand te helpen is onbetaalbaar. Het geeft je een goed gevoel en ook energie.”

“De opstart was niet evident, want in maart 2020 viel de wereld”, zegt schepen Castryck. “Ook voor Melissa die pas gestart was in de nieuwe Nestorwerking was het niet gemakkelijk. Zij heeft ontzettend haar best gedaan om dit alles toch zo goed als mogelijk in goede banen te leiden. Vandaar dat we ook haar eens in de bloemetjes wilden zetten.”

Vaccinatiecentrum

“Corona heeft inderdaad veel roet in het eten gegooid voor de vrijwilligerswerking”, beaamt coördinator Melissa Mestdagh. “Aangezien onze vrijwilligers een sociaal engagement aangaan, was het heel moeilijk om de dienstverlening draaiende te houden. Alles heeft volledig stilgelegen of op een heel laag pitje gedraaid. Tot vandaag werken we nog steeds niet op volle kracht. Een taak die er wél bijkwam, was vervoer naar het vaccinatiecentrum. Daardoor was het iets drukker, maar het andere vervoer naar bijvoorbeeld kapper of kaarting ging dan weer niet door.”

Melissa hoopt dat de werking binnenkort opnieuw op volle toeren kan draaien en dat alle bezoekjes opnieuw kunnen plaatsvinden zoals tijdens de prélockdown. “En extra vrijwilligers om mensen te helpen zijn ook altijd welkom!”, besluit Melissa. (KVCL)