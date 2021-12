Dorine Vierstraete stopt met schoonheidszaak Sense of Beauty: “Het is met veel pijn in het hart”

Dorine Vierstraete (60), zaakvoerster van het bekende schoonheidsinstituut Sense of Beauty op het Overbekeplein in Kortrijk, stopt ermee. Niet omdat de zaken niet goed gaan, wel omdat het tijd is. “Ik voel alsmaar vaker dat mijn lichaam stop zegt, het wordt tijd dat ik begin te luisteren”, vertelt de onderneemster. Ze laat evenwel haar klanten en personeel niet in de steek en zoekt ondertussen druk naar een overnemer.

“Was het in orde? Heb je ervan genoten?”, het zijn bekende woorden voor wie geregeld langsgaat in de zaak van Dorine Vierstraete. Sense of Beauty is al bijna 20 jaar een begrip in Kortrijk voor iedereen die houdt van een stevige massage, perfect gelakte nagels en een goed verzorgde huid. In 2017 werd de zaak zelfs nog verkozen tot beste schoonheidssalon van Vlaanderen. Het is dan ook met spijt in het hart dat Dorine de deur van de bloeiende zaak achter zich dichttrekt. Al gebeurt haar vertrek zeker niet overhaast. “Ik ben druk op zoek naar een overnemer. Er hebben zich al verschillende kandidaten gemeld. Bedoeling is dat ik de nieuwe zaakvoerder zal bijstaan tot die zijn of haar draai hier gevonden heeft. Ten allerlaatste tegen eind 2022 ben ik écht weg. Bedoeling is dat het personeel, een vaste kracht en vier jobstudenten, kan blijven”, legt ze uit.

Een verleidelijk aanbod, want Sense of Beauty beslaat maar liefst vijf panden op het Overbekeplein en kan rekenen op een vast klantenbestand. Op sociale media stroomden dan ook al tientallen reacties binnen van trouwe klanten die Dorine het beste wensen en haar zullen missen. “De bedoeling is absoluut dat de klanten, met wie ik een hele goede band heb, niet in de kou blijven staan”, aldus Dorine. “Daarom laat ik alleen de benedenverdieping over. De bovenverdieping gaan mijn man en ik inrichten als woonst en het appartement daarnaast, waar we nu wonen, wordt verkocht. Dat maakt de zaak wat beter beheersbaar voor een beginner. Zeker in deze lastige tijden. Want veel mensen mogen dan wel denken dat wij alleen een beetje wrijven, er komt echt wel wat meer bij kijken om zo’n zaak te runnen.” (lacht)

Het wordt tijd dat ik luister naar mijn lichaam

Veel primeurs

Van een zaak runnen, daar weet Dorine alles van. Toch zat het niet in de familie. “Integendeel, ik wist als kind al dat ik in de schoonheidsbranche wilde werken. Mijn poppen waren altijd netjes gekapt en gekleed. (lacht) Maar daar wilden mijn ouders niet van weten. Dus ben ik boekhouding gaan studeren. Om vervolgens tientallen cursussen te volgen en toch schoonheidsspecialiste te worden”, klinkt het met een glimlach. “Mijn eerste eigen zaak startte ik op in Gullegem: Schoonheidsinstituut Dorine. Eind de jaren 90 trok ik naar Amerika om er te leren werken met permanente make-up. Ik was de allereerste die dat toen aanbood in België. Ik dweilde ook elke mogelijke beurs af. In Las Vegas was er één stand waar héél veel volk stond. Daar bleken ze massages met warme stenen te geven. Ook toen was ik de eerste die hot stones-massages aanbood in ons land. Toen keek iedereen raar op, nu is het overal ingeburgerd.”

Genieten

Niet veel later richtte Dorine met Lady D haar eigen opleidingscentrum op. Daarna kwam de verhuizing naar Kortrijk. “Zo’n twintig jaar geleden verhuisde ik mijn zaak en ook zelf heel bewust naar Kortrijk. Hier ging ik naar school, hier heb ik mijn vrienden, hier ben ik thuis. Dat bleek een goede beslissing te zijn. Ik heb zelf geen kinderen, dus voor mij is mijn zaak een beetje mijn kind. Het is dan ook echt met pijn in het hart dat ik Sense of Beauty overlaat en ik zal zeker nog een tijdje een oogje in het zeil houden.”

Zich vervelen zal Dorine in elk geval niet. “Mijn man en ik hebben een motorhome, die we nu eindelijk eens uit de garage gaan halen (lacht) en een huisje in Spanje waar we echt willen van genieten. Al heb ik ook daar al een kamer ingericht om nog af en toe een behandeling te geven. Een passie kan je nu eenmaal niet tegenhouden”, besluit ze.

Interesse? Contact opnemen met Dorine kan op 0476 48 26 09 of door te mailen naar dorine@senseofbeauty.be. Meer info? www.senseofbeauty.be.