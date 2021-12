Dorine Feryn uit Lo koos voor een nieuwe functie: “Tijd voor een nieuwe uitdaging”

Dorine Feryn stopte het voorbije jaar als directrice van VBS Oogappel in Lo en VBS Zonnebloem in Pollinkhove om aan de slag te gaan als coördinerend directrice van Scholengemeenschap De Zaaier. We blikken samen met haar terug op het voorbije jaar.

Haar nieuwe job bevalt haar alvast. “Ik heb een doelbewuste keuze gemaakt en ga er dan ook 100 procent voor”, zegt Dorine. “De inhoud van de job heb ik wel nog niet zo sterk onder de knie als de job van directeur van VBS Oogappel en VBS Zonnebloem. Er liggen nog heel wat uitdagingen op mijn pad. Maar ik jeun me. Straks met het nieuwe jaar wordt de job uitgebreider. Ik ga de eerste vier maanden op ‘stage’ in de scholengemeenschap Het Vlakke Land (Diksmuide en deelgemeentes, red.). Op 1 mei neem ik dan ook daar de taak van coördinerend directeur voor mijn rekening.”

“Dat wordt best een extra pittige uitdaging. De eerste vier maanden worden het nieuwe collega’s, vijf nieuwe scholen, nieuw schoolbestuur en nieuwe werking leren kennen om dan meteen de organisatie van het volgende schooljaar uit te werken voor beide scholengemeenschappen.”

“Misschien zal dit wat raar klinken, maar eigenlijk heb ik weinig heimwee naar VBS Oogappel en VBS Zonnebloem”, gaat de directrice van scholengemeenschap De Zaaier verder. “Ik mis de kinderen en de collega’s, dat wel. Die verbondenheid, het typische sociaal en maatschappelijk engagement binnen een basisschool valt niet te compenseren met om het even welke andere job. Dat mis ik wel! Maar ik ben tevreden over het traject dat ik daar heb doorlopen, 17 jaar volle bak gegaan en zoveel zaken gerealiseerd. Maar het was tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en niet te verstarren in mijn werk.”

Ook dit jaar beheerste corona een groot deel van het dagelijks leven. “Corona was misschien wel op bepaalde momenten een spelbreker en lastig om mee om te gaan”, zegt ze.

Crisismanagement

“We hebben op onze scholen zeer veel plannen uitgeschreven, herschreven en nog eens herschreven. We deden veel meer crisismanagement dan ons lief was. We moesten heel wat zaken die we wilden aanpakken hierdoor voor ons uit schuiven en hebben daar zeer veel energie in gestoken. Maar toch prijs ik me ondanks die coronaperikelen zeer gelukkig. Als ik om me heen kijk, dan zijn er zoveel mensen die minder geluk kenden in 2021. Ik denk hierbij aan mensen uit Pepinster en omgeving die nog geen dak boven het hoofd hebben en mensen die familieleden moesten afgeven. Mijn gezondheid is oké en ik kan steeds terugvallen op mijn gezin, familie en vrienden. Dit geeft me energie. 2021 was ‘anders’, maar ik onthou vooral de vele warme, fijne momenten.”

En wat brengt 2022? “Op professioneel vlak is dit duidelijk: mij inzetten voor SG De Zaaier en SG Het Vlakke Land”, besluit Dorine. “Binnen mijn gezin mag vooral de stabiliteit blijven, goede gezondheid, genieten van momenten samen met hen, familie en vrienden. Genieten ook van een feestje hier en daar, een reisje en weekendje meepikken, maar ook geluk vinden in de gewone dingen.”

