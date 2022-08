Doortrekkersterrein aan Ringlaan heropent op 1 september

Het doortrekkersterrein aan de Ringlaan heropent op 1 september. Dat maakte burgemeester Ruth Vandenberghe vandaag bekend op een buurtoverleg. Het terrein werd in december vorig jaar voor zes maanden gesloten na een gerechtelijk onderzoek met vijf arrestaties voor diefstal en wapenbezit. Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden wordt er nu een pakket aan maatregelen aangenomen die een lik-op-stukbeleid moeten garanderen. Een heropening moet komende maandag goedgekeurd worden op het college van burgemeester en schepenen.

Grote gezinnen

Op het doortrekkersterrein, grenzend aan de Warande én een aantal woningen, zijn 20 standplaatsen en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een sanitair blok. Rondtrekkers, meestal grote gezinnen, betalen er acht euro per dag voor een verblijfplaats en hun verbruik. Bewoners mogen er maximaal drie weken te verblijven.

De beslissing dat er een doortrekkersterrein kwam in Heule viel in 2001, de opening volgde pas in 2009. Toen nog met het voorwendsel dat alle centrumsteden zo’n terrein moesten openen. In werkelijkheid zijn er slechts vier steden in Vlaanderen die zo’n doortrekkersterrein voorzien. Net om die reden is een volledige sluiting van het terrein compleet uitgesloten. Stad Kortrijk maakt er zich hard in dat het een voorbeeldrol heeft opgenomen door zo’n terrein te openen, maar verwacht wel dat ook andere centrumsteden hun verantwoordelijkheid eindelijk opnemen.

Meer controles tegen overlast

Sinds de opening in 2009 is er vaak tumult omtrent het doortrekkersterrein. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast en sluikstorten. Die problemen kenden vorig jaar een absoluut hoogtepunt. Op 17 december vielen tientallen agenten van zowel de federale gerechtelijke politie als de politiezone Vlas er binnen in het kader van een groot onderzoek naar diefstallen van juwelen en diamanten. Bij de huiszoekingen werden twee wapens aangetroffen. Vijf personen werden gearresteerd. Burgemeester Vandenberghe besloot om het doortrekkersterrein prompt voor zes maanden te sluiten.

Een sluiting waar op 1 september, zonder tegenbericht, een einde aan komt. Om opnieuw overlast te vermijden, stelde burgemeester Vandenberghe vandaag op een buurtoverleg een pakket aan maatregelen voor. Zo is online registratie vanaf nu verplicht, komen er dagelijkse controles op het terrein en bekijkt Stad Kortrijk de mogelijkheid om ANPR-camera’s te installeren. Er komen ook vaste sluitingsperiodes van het terrein tijdens Kerst, Pasen en de zomervakantie.

Argwaan bij de buurtbewoners

Op het eerste buurtoverleg sinds 2004, uitten een aantal buurtbewoners hun bezorgdheden. Bij hen heerst een gevoel van straffeloosheid, ze vrezen echter dat er te weinig opvolging zal zijn van de beloofde maatregelen en dat de problemen zullen blijven. Zij duchten vooral een blijvende geluidsoverlast. De burgemeester maakte zich echter sterk dat er een lik-op-stukbeleid zal zijn waarbij regelovertreders sneller aangepakt zullen worden. Ruth Vandenberghe ging ook in overleg met de buurtbewoners rond extra toevoegingen om de problematiek rond overlast te tackelen. Zo bewandelt Stad Kortrijk nu de piste van extra geluidschermen, hogere wanden aan de tuinen en vaste briefingmomenten voor de bewoners van het doortrekkersterrein. Om de vinger aan de pols te houden, belooft de burgemeester ook meer buurtgesprekken om bezorgdheden te uiten, het laatste dateert al van 2014.

De beslissing over een heropening wordt maandag nog voorgelegd op het college van burgemeester en schepen. Zonder tegenbericht nemen de eerste doortrekkers volgende donderdag opnieuw hun intrek aan de Ringlaan. (Jules Fremaut)