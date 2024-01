Doortje de kat uit Roeselare is na 3 maand en 100 kilometer weer thuis

Een kat uit Roeselare is twee maanden na haar verdwijning teruggevonden in Nijvel, in vogelvlucht ruim honderd kilometer verder. De baasjes van Doortje hebben geen idee hoe hun kat daar belandde maar zijn blij dat ze terug thuis is. “Ze ging meteen in haar vertrouwde zetel liggen”, zegt Fran Dedeurwaerder.

Doortje de kat leefde grotendeels buiten maar kwam op een dag begin november plots niet meer opdagen. “Elke avond gaat ze sowieso buiten om te slapen maar normaal staat ze ’s morgens klaar voor de deur”, zegt Fran Dedeurwaerder (26). “Op een dag stond ze er niet en tegen ’s avonds was ze nog steeds nergens te zien.”

“Mijn vader heeft wat gezocht in de buurt en we deden een oproep via sociale media maar allemaal tevergeefs. We lieten onze dierenarts weten dat Doortje vermist werd, zo kwam die info wel in haar chip terecht. De weken en maanden gingen voorbij, we vonden het erg jammer maar er leek nog weinig aan te doen.”

Tot ik zaterdag plots telefoon kreeg van een dierenasiel uit Nijvel. Vraag me niet hoe maar zij hadden Doortje gevonden. Ik viel echt uit de lucht, Nijvel is heel ver van Roeselare. We hebben zelfs eerst even wat extra bewijs gevraagd om zeker te zijn dat het wel echt onze kat was. Maar de chip klopte en op foto herken je je eigen kat wel. Ze had een paar schrammen maar is voor de rest blijkbaar ongedeerd uit haar avontuur gekomen.”

“Mijn vader is meteen in zijn auto gesprongen om ze te gaan halen. Het eerste halfuur was ze wat op haar ongemak maar tegen ’s avonds kwam ze alweer knuffelen in de zetel. Ze wist ook meteen haar brokjes staan en zoekt nu precies meer aandacht dan vroeger. Ik denk dat Doortje blij is dat ze terug thuis is.”