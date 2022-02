Doorn in het oog voor buurt en gemeente: Home Mathilde Schroyens staat te verkommeren

Het voormalige vakantiecentrum Home Mathilde Schroyens, waar duizenden Antwerpse kinderen ooit de zeelucht hebben opgesnoven, sterft een stille dood. Sinds het in 2014 de deuren sloot, staat het pand te verkommeren, en is het een bron van ergernis voor de buurtbewoners. Het is een kraakpand geworden waar vandalen hun bizarre instincten botvieren, tot brandstichting toe.

Oppositieraadsleden Alain De Coster (Koksijde Vooruit) en Dirk Decorte (N-VA) trokken al eerder aan de alarmbel bij het gemeentebestuur. Welke plannen de eigenaar met het pand heeft, is vooralsnog onduidelijk. In elk geval laat hij alles maar betijen: vandalen die ramen inslaan, de inboedel vernielen en zelfs niet terugdeinzen voor brandstichting, koperdieven, druggebruikers, urban explorers die er hun hartje ophalen, een clochard die er onderdak heeft gevonden, maar de buurtkinderen schrik aanjaagt

Home Mathilde Schroyens is een doorn in het oog voor de bewoners van deze residentiële wijk in Sint-Idesbald. De pv’s die de politie heeft opgesteld en de aanmaningen die het gemeentebestuur naar de eigenaar heeft gestuurd halen tot vandaag niks uit. Ook het lokale bestuur wil dat er maatregelen worden genomen om de omgeving te beveiligen, maar kan als niet-eigenaar niet zomaar zelf het gebouw afsluiten.

Dit is een onaangename situatie die iedereen op de zenuwen werkt

“Dit is een zeer onaangename situatie die op ieders zenuwen werkt”, zegt Dirk Dawyndt, schepen voor Juridische zaken, Ruimtelijke ordening en Stedenbouw. “Op onze brief van 19 augustus met de vraag om dringend actie te ondernemen, heeft de eigenaar nooit geantwoord. We sturen nu een laatste ingebrekestelling met de eis dat hij het gebouw veilig afsluit, want anders zal de gemeente het nodige doen op zijn kosten.”

“We zullen dit nauw opvolgen. In elk geval is het in eerste instantie de eigenaar die verantwoordelijk blijft wanneer er zich ongelukken zouden voordoen door de onveilige situatie veroorzaakt door de toestand van het pand. We hebben wel vernomen dat er plannen zouden zijn om het te renoveren, maar toch moet hij het ultimatum van de ingebrekestelling respecteren!”